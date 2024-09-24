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«Ярко! Посрались, подрались, жопу показали». Азамат недоволен роста Медиалиги

Азамат Мусагалиев высказался о росте Winline Медиалиги.

«Лиге в первую очередь нужно все повторить за проффутболом, начиная с формата. Лига, Кубок лиги, матч ветеранов – все повторить. И если это, тоже самое, что и в проффутболе, сделаем лучше, ярче, красивее и интереснее, тогда можно говорить, что лига растет.

А если мы делаем два корпоративных турнира в год и говорим: «Ярко же прошло!» Конечно, ярко! Мы там посрались, подрались, жопу показали и так далее», – заявил президент ФК «10».

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал «БроукБойз»
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoФК 10
logoАзамат Мусагалиев
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