«Ярко! Посрались, подрались, жопу показали». Азамат недоволен роста Медиалиги
Азамат Мусагалиев высказался о росте Winline Медиалиги.
«Лиге в первую очередь нужно все повторить за проффутболом, начиная с формата. Лига, Кубок лиги, матч ветеранов – все повторить. И если это, тоже самое, что и в проффутболе, сделаем лучше, ярче, красивее и интереснее, тогда можно говорить, что лига растет.
А если мы делаем два корпоративных турнира в год и говорим: «Ярко же прошло!» Конечно, ярко! Мы там посрались, подрались, жопу показали и так далее», – заявил президент ФК «10».
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал «БроукБойз»
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