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Струнина могут дисквалифицировать до конца сезона за удар Володи XXL

Игорю Струнину грозит длительная дисквалификация по итогам матча с «Банкой».

«Родина Медиа» разгромила «Банку» в матче 4-го тура Winline Кубка Медиалиги (10:4).

Во втором тайме игра была омрачена массовой дракой с участием игроков и представителей обеих команд.

Потасовка началась с того, что Володя XXL после фола в центре поля снял с себя футболку и предложил ее Глебу Алексееву. Хавбек «Банки» взял майку форварда «РМ», бросил на газон и начал топтать.

Володя в ответ пнул соперника, после чего за Алексеева заступился одноклубник Струнин, ударивший футболиста «Родина Медиа» по лицу. Главный судья Павел Смирнов посмотрел повтор эпизода и показал прямые красные карточки Володе и Струнину. Алексеев получил желтую карточку, которая стала для него второй в матче.

После игры президент Медиалиги Николай Осипов осудил поведение игроков. Он допустил, что Струнина дисквалифицируют до конца сезона. Володю XXL могут наказать дополнительной дисквалификацией на 1-2 матча, Алексеев, скорее всего, ограничится автоматической дисквалификацией на одну игру.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
дисквалификации
logoсудьи
logoWinline Медиалига
logoРодина Медиа
logoНиколай Осипов
logo«Володя XXL» Владимир Горяинов
Глеб Алексеев
logoИгорь Струнин
Кубок Лиги МФЛ
logoФК Банка
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