«100% виноват, нельзя было так делать». Струн о драке в матче «Банка» – «Родина Медиа»
Во втором тайме матча «Родина Медиа» – ФК «Банка» Володя XXL после фола в центре поля решил подарить футболку Глебу Алексееву, который потянул за нее. Алексеев выхватил футболку, бросил на газон и начал топтать ее.
Володя в ответ пнул соперника. На помощь Алексееву прибежал одноклубник Игорь Струнин, который с кулаками набросился на футболиста «РМ». На поле началась массовая потасовка.
– Момент с удалением. Расскажи, что ты там видел?
– Увидел, что Володя XXL замахивается на Глеба [Алексеева]. Во-первых, он спровоцировал. Во-вторых, меня перекрыло эмоционально. В моменте выбрал импульсивное решение. Сделать так, а не иначе. Надо было делать по-другому. Но надо было вступиться за Глеба. 100% виноват, нельзя было так делать.
– Жалеешь, что так сделал?
– Да, конечно. Когда тебя возят, самолюбие какое-то есть. Но нельзя было так делать.
– Николай Осипов сказал, что, возможно, тебе грозит дисквалификация на весь Кубок Медиалиги. Заслуженно?
– Думаю, в данном случае, как решат КДК и Коля. Я не попал по лицу, но удар нельзя было наносить, – сказал полузащитник ФК «Банка» Игорь Струнин корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
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