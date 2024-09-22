«100% виноват, нельзя было так делать». Струн о драке в матче «Банка» – «Родина Медиа»

Игорь Струнин высказался о массовой драке в матче 4-го тура Winline Медиалиги.

Во втором тайме матча «Родина Медиа » – ФК «Банка » Володя XXL после фола в центре поля решил подарить футболку Глебу Алексееву, который потянул за нее. Алексеев выхватил футболку, бросил на газон и начал топтать ее.

Володя в ответ пнул соперника. На помощь Алексееву прибежал одноклубник Игорь Струнин, который с кулаками набросился на футболиста «РМ». На поле началась массовая потасовка .

– Момент с удалением. Расскажи, что ты там видел?

– Увидел, что Володя XXL замахивается на Глеба [Алексеева]. Во-первых, он спровоцировал. Во-вторых, меня перекрыло эмоционально. В моменте выбрал импульсивное решение. Сделать так, а не иначе. Надо было делать по-другому. Но надо было вступиться за Глеба. 100% виноват, нельзя было так делать.

– Жалеешь, что так сделал?

– Да, конечно. Когда тебя возят, самолюбие какое-то есть. Но нельзя было так делать.

– Николай Осипов сказал, что, возможно, тебе грозит дисквалификация на весь Кубок Медиалиги. Заслуженно?

– Думаю, в данном случае, как решат КДК и Коля. Я не попал по лицу, но удар нельзя было наносить, – сказал полузащитник ФК «Банка» Игорь Струнин корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.