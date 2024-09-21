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  • «Испортили классный матч своим колхозом. Поддавки свои в жопу засуньте». Босс «Банки» Воронин о «Родине Медиа»
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«Испортили классный матч своим колхозом. Поддавки свои в жопу засуньте». Босс «Банки» Воронин о «Родине Медиа»

Фил Воронин раскритиковал поведение «Родины Медиа» в матче против ФК «Банка».

В 4-м туре Winline Кубка Медиалиги ФК «Банка» проиграла «Родине Медиа» – 4:10. В конце второго тайма при счете 2:10 «Родина» организовала пенальти в свои ворота, чтобы позволить забить гол футболистке «Банки» Ирине Подшибякиной, но она отказалась бить 11-метровый.

В дальнейшем игроки «Родины Медиа» остановились, давая Подшибякиной забить без сопротивления. Однако в итоге последний гол забил Кашай (бонусным мячом), возмутившийся бездействием соперника.

«А зачем «Родина» в конце это начала делать? Просто испортили классный матч своим колхозом. Просто ##### (блин) все настроение испортили. Есть ощущение, что не мне одному. Боялись все цирка от «Банки», а цирк другая команда устроила. Это и не медиа, и не спорт. ##### (фигня) какая-то.

Это просто ####### (сраное) отсутствие вкуса и чувства меры. Поддавки свои в жопу себе засуньте. Раз такие благородные – зачем после того, как забили три раза нашим красным, вы взяли свой красный?» – написал руководитель «Банки».

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Фила Воронина
logo«Кашай» Никита Кашаев
брань
logoWinline Медиалига
logoРодина Медиа
logoФил Воронин
Кубок Лиги МФЛ
logoФК Банка
Ирина Подшибякина
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