«Испортили классный матч своим колхозом. Поддавки свои в жопу засуньте». Босс «Банки» Воронин о «Родине Медиа»

Фил Воронин раскритиковал поведение «Родины Медиа» в матче против ФК «Банка».

В 4-м туре Winline Кубка Медиалиги ФК «Банка » проиграла «Родине Медиа » – 4:10. В конце второго тайма при счете 2:10 «Родина» организовала пенальти в свои ворота, чтобы позволить забить гол футболистке «Банки» Ирине Подшибякиной, но она отказалась бить 11-метровый.

В дальнейшем игроки «Родины Медиа» остановились, давая Подшибякиной забить без сопротивления. Однако в итоге последний гол забил Кашай (бонусным мячом), возмутившийся бездействием соперника.

«А зачем «Родина» в конце это начала делать? Просто испортили классный матч своим колхозом. Просто ##### (блин) все настроение испортили. Есть ощущение, что не мне одному. Боялись все цирка от «Банки», а цирк другая команда устроила. Это и не медиа, и не спорт. ##### (фигня) какая-то.

Это просто ####### (сраное) отсутствие вкуса и чувства меры. Поддавки свои в жопу себе засуньте. Раз такие благородные – зачем после того, как забили три раза нашим красным, вы взяли свой красный?» – написал руководитель «Банки».