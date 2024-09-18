«Было морально тяжело платить за всех за баню. Вышло 220 тысяч. Надеюсь, когда-то это вернется». Фил Воронин о расходах на «Банку»

Фил Воронин рассказал подробности о финансовой стороне проекта ФК «Банка».

«Пойти «Банкой » в МФЛ была инициатива больше от Германа . Он, Коля Осипов и только потом мы хотели пойти в сезон. Но я жестко рад, что мы залетели.

Прикольно собирать команду. Мы сделали это каким-то чудом. Я подписал двух футболистов на дне рождении у друга. Текилу вот развел.

Сейчас я жестко кайфую, хоть и много сил уходит. Финансовый вопрос? Есть люди, которых мы взяли из других команд – соответственно их зарплату мы взяли на себя. На два месяца на период МФЛ мы платим зарпалату, например, в «Эгриси ».

Есть люди, которые получают за игры. Приехал, сыграл, получил деньги. Есть, кто ничего не получает. Это я.

Единственное, было тяжело морально платить за баню за всех. Мы выиграли, и я пообещал баню. Вышло 220 тысяч рублей. Сначала операция отклонилась, и я такой: «Это знак, что не надо платить». Попробовал другой терминал. Деньги снялись, и я: «Надеюсь, когда-то это вернется». Пока вернулось эмоциями», – рассказал один из руководителей «Банки».