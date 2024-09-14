Курбанов и весь тренерский штаб «Титана» отправлен в отставку сразу после первой победы в Кубке Медиалиги

Александр Зуев сообщил, что отправил тренерский штаб «Титана» в отставку.

«Самое тяжелое в жизни любого человека и функционера не исключение – это прощаться. Прощаться с людьми, с которыми ты провел много лет вместе. Что-то строил, что то выигрывал, а также терпел обидные поражения.

Еще сложнее прощаться с людьми, с которыми ты построил очень хорошую команду и поднял столь заветный кубок над головой. Но рано или поздно наступает кризис, преодоление которого требует серьезных и болезненных шагов. С сегодняшнего дня весь тренерский штаб во главе с Шамилем Курбановым отправлен в отставку.

Очередное тяжелое решение во благо команды и очередная проблема – найти человека, который знает и разделяет базовые принципы «Титана». Еще большая проблема – найти человека, который из «Титана», ведь один из базовых принципов – это сохранение традиций, а традиции можно сохранить, только поставив во главу команды того человека, который уже знаком с командой и выходец, если так можно сказать, из команды «Титан».

Ближайшие дни я проведу в переговорах с потенциальным главным тренером и надеюсь, что к среде представлю его команде», – написал президент «Титана».

Первые два тура Winline Кубка Медиалиги «Титан» начал с двух поражений без забитых мячей. В 3-м туре команда Курбанова одержала победу над СКА, дважды забив с пенальти.