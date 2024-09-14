  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Курбанов и весь тренерский штаб «Титана» отправлен в отставку сразу после первой победы в Кубке Медиалиги
0

Курбанов и весь тренерский штаб «Титана» отправлен в отставку сразу после первой победы в Кубке Медиалиги

Александр Зуев сообщил, что отправил тренерский штаб «Титана» в отставку.

«Самое тяжелое в жизни любого человека и функционера не исключение – это прощаться. Прощаться с людьми, с которыми ты провел много лет вместе. Что-то строил, что то выигрывал, а также терпел обидные поражения.

Еще сложнее прощаться с людьми, с которыми ты построил очень хорошую команду и поднял столь заветный кубок над головой. Но рано или поздно наступает кризис, преодоление которого требует серьезных и болезненных шагов. С сегодняшнего дня весь тренерский штаб во главе с Шамилем Курбановым отправлен в отставку.

Очередное тяжелое решение во благо команды и очередная проблема – найти человека, который знает и разделяет базовые принципы «Титана». Еще большая проблема – найти человека, который из «Титана», ведь один из базовых принципов – это сохранение традиций, а традиции можно сохранить, только поставив во главу команды того человека, который уже знаком с командой и выходец, если так можно сказать, из команды «Титан».

Ближайшие дни я проведу в переговорах с потенциальным главным тренером и надеюсь, что к среде представлю его команде», – написал президент «Титана».

Первые два тура Winline Кубка Медиалиги «Титан» начал с двух поражений без забитых мячей. В 3-м туре команда Курбанова одержала победу над СКА, дважды забив с пенальти.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Александра Зуева
logoШамиль Курбанов
logoWinline Медиалига
logoЛФК «Титан»
Александр Зуев
Кубок Лиги МФЛ
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Амкал» играет с лидером группы Lotus на малом поле «Москвича» в 3-м туре Кубка Медиалиги
52 минуты назадLive
«Титан» переиграл СКА, реализовав два пенальти в 3-м туре Кубка Медиалиги
сегодня, 14:24
Экс-голкипер «Урала» Ландаков – игрок 2Drots
1сегодня, 11:50
«100% можем выйти в финал четырех. Не вижу, что нам может помешать». Карат о потенциале СКА
сегодня, 11:14
«Кони» переиграли «Чертаново Медиа» в 3-м туре Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили
сегодня, 10:29
«Забавно проходить мимо их раздевалки, где они радуются так, будто бы уже Кубок Лиги выиграли. Даже в такой ситуации бедную Думич не могут выпустить». Форза о разгроме от Rocket Team
сегодня, 08:55
«СиндЕкат» сыграет против «Народной Команды», «Рома» обыграла «Эгриси». Расписание 3-го тура Winline Кубка Надежды
сегодня, 08:32
«Все деньги всаживал на наркотики. При мне пацан выбегал из квартиры в 4 часа утра и кричал, что не хочет жить». Игрок «ЧП» Осипов о зависимости
сегодня, 08:28
«Амкал» сыграет с Lotus, СКА – против «Титана». Расписание 3-го тура Winline Кубка Медиалиги
вчера, 20:37
«Рома» переиграла «Эгриси» в 3-м туре Кубка Надежды
вчера, 20:04
Ко всем новостям
Последние новости
«Промес может присоединиться к «Родине Медиа» на Суперкубке МФЛ в Абу-Даби, если еще будет под следствием». Глава Медиалиги Осипов о нидерландце
712 сентября, 19:38
Крап признан лучшим игроком Т-Лиги. Дзюба – лучший бомбардир и ассистент турнира
1110 сентября, 14:33
Дьяков о конфликте Дзюбы и Чужого: «На месте Артема каждый повел бы себя так, а, может, и жестче. Во дворе и по башке можно настучать»
68 сентября, 18:13
«Не по-пацански повел себя «Амкал». В уличном футболе карточек никогда не было, разбирались по-другому». Представитель Дзюбы о конфликте
67 сентября, 21:05
Мусаев о 20 тысячах зрителей на игре с ФК «10»: «Только в Краснодаре возможна такая любовь к футболу»
217 сентября, 21:01
Защитник ФК «10» Идову: «Мой прогноз – 1:3 в пользу «Краснодара». Нужно надеяться на лучшее, а готовиться к худшему»
37 сентября, 15:32
Около 4 тысяч зрителей посетили матч «Химки» – «БроукБойз»
27 сентября, 10:36
«Puta!» Артига оскорбил судью матча «Химки» – «БроукБойз». Это произошло на глазах у Гуфа
196 сентября, 19:39Фото
«Химки» выиграли первый Суперкубок VK Видео, победив «БроукБойз» – 2:0. Гуф и Кассета выступили на матче
26 сентября, 19:12
Лучший бомбардир Кубка России Костюков пропустит игру 3-го раунда
3 сентября, 17:47