Нечай о «Кавабанке»: «Проект заморожен. Не особо понятно, куда расти. У аудитории не было интереса»

Нечай рассказал, в каком сейчас состоянии находится ФК «Кавабанка».

– Что сейчас с проектом «Кавабанка»?

– Я это называю – заморожен.

Было прикольно. Мы классно поучаствовали во внутреннем турнире. Победили в нем.

Но у аудитории не было интереса. Не особо понятно, куда расти. Потому что испанская медиалига – это закрытое общество, где не вылетают команды, не поваляются новые. Я пока не вижу какого-то интересного пути роста для «Кавабанки». Поэтому мы просто болтаем в чате внутри коллектива, – рассказал экс-игрок «Амкала », блогер корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

«Кавабанка» – футбольный клуб Нечая, созданный в Испании. Команда участвовала в небольших турнирах в Барселоне. Провела товарищеский матч с 1K FC Икера Касильяса, участвующим в Кингс Лиге.