Нечай о «Кавабанке»: «Проект заморожен. Не особо понятно, куда расти. У аудитории не было интереса»
Нечай рассказал, в каком сейчас состоянии находится ФК «Кавабанка».
– Что сейчас с проектом «Кавабанка»?
– Я это называю – заморожен.
Было прикольно. Мы классно поучаствовали во внутреннем турнире. Победили в нем.
Но у аудитории не было интереса. Не особо понятно, куда расти. Потому что испанская медиалига – это закрытое общество, где не вылетают команды, не поваляются новые. Я пока не вижу какого-то интересного пути роста для «Кавабанки». Поэтому мы просто болтаем в чате внутри коллектива, – рассказал экс-игрок «Амкала», блогер корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
«Кавабанка» – футбольный клуб Нечая, созданный в Испании. Команда участвовала в небольших турнирах в Барселоне. Провела товарищеский матч с 1K FC Икера Касильяса, участвующим в Кингс Лиге.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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