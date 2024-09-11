  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Классно, что все собрались. Сибыч в центре, Лакер бежит бицухой блистает, Форзяр куда-то разгоняется. Как будто бы это все было только вчера». Нечай о матче памяти Финито
1

«Классно, что все собрались. Сибыч в центре, Лакер бежит бицухой блистает, Форзяр куда-то разгоняется. Как будто бы это все было только вчера». Нечай о матче памяти Финито

Артем Нечаев поделился эмоциями после благотворительного матча памяти Финито.

– Ты приехал в Россию специально для сегодняшнего матча?

– Да. Мы еще когда с Германом гоняли в Индию летом, он предупреждал, что матч будет в августе, но тогда не получилось. Мы были на связи, я планировал.

Понимал, что очень хочется и со всеми увидеться. Не одному вспомнить Никиту, а на одном большом участке поля. Сейчас еще со всеми старичками будем вспоминать все истории про Никиту.

Сегодняшний матч понравился. Очень классно, что все собрались. Все старички, все старые футбольные связи. Саня ФИФА, Сибыч в центре, Лакер, как обычно, бежит своей бицухой блистает, Форзяр разгоняется куда-то. Как будто бы это все было только вчера.

– Сегодня на поле был настоящий медиафутбол?

– Наверное. У меня просто есть мало с чем сравнивать. Для меня – это единственный медиафутбол. Я и нынешний медиафутбол, как в «Форсаже» разошлись. Но я думаю, что и нынешний медиафутбол хорош, – рассказал экс-игрок «Амкала», блогер корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

11 сентября состоялся благотворительный матч памяти Никиты Финито в Москве на стадионе «Москвич». В матче приняли участие звезды медиафутбола, фиферы и бывшие игроки «Амкала». 

Финито умер 10 февраля. Ему был 31 год. Он болел лейкозом.

«Мужик, который выиграл целый раунд у жестокой болезни». Медиафутбол прощается с Финито

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе
logoАмкал
logoНечай
logoГерман Эль Класико
Благотворительность
logoАндрей Сибскана
logoWinline Медиалига
logoФинито
logoФорзарезор
«Лакер» Николай Полупанов
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Важно помнить нашего классного друга. И наша задача – помочь тем, кому помощь необходима». Федос о благотворительном матче памяти Финито
1сегодня, 17:03
Прошел матч памяти Финито с участием звезд медиафутбола. Собранные средства пожертвуют в регистр доноров костного мозга
13сегодня, 16:14
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Когда еще можно увидеть треугольник Прокоп – Нечай – Герман за «Амкал». Герман о благотворительном мачте памяти Финито
1 минуту назад
ФК «10» встретится с «Родиной Медиа» в заключительном матче 2-го тура Кубка Медиалиги
сегодня, 17:50
«Важно помнить нашего классного друга. И наша задача – помочь тем, кому помощь необходима». Федос о благотворительном матче памяти Финито
1сегодня, 17:03
Прошел матч памяти Финито с участием звезд медиафутбола. Собранные средства пожертвуют в регистр доноров костного мозга
13сегодня, 16:14
Тарасов о 12-летнем фанате: «Малой подходит сфотографироваться, я спрашиваю: «Ты знаешь, где я играл? Он отвечает: «Конечно! В «Родине Медиа»
23сегодня, 14:18
Нечай посетил благотворительный матч памяти Финито
сегодня, 13:54
ФК «10» сыграет с «Родиной Медиа», СКА проиграл «БроукБойз». Расписание 2-го тура Кубка Медиалиги
сегодня, 12:47
«Пускай играет – это медиафутбол». Брейн о Васиченко в Lit Energy
сегодня, 12:22
Комментатор Т-Лиги Чепурин о разговоре с Гольдманом: «Дзюба уже 2 месяца сидит без клуба, но его представителя занимает комментаторская работа»
7сегодня, 10:37
«Они повторили наш рекорд. Чувствую, что это их финальная точка – посоревнуемся в следующем году». Эрик о матче «Амкала» против «Алании»
сегодня, 08:58
Ко всем новостям
Последние новости
Крап признан лучшим игроком Т-Лиги. Дзюба – лучший бомбардир и ассистент турнира
10вчера, 14:33
Дьяков о конфликте Дзюбы и Чужого: «На месте Артема каждый повел бы себя так, а, может, и жестче. Во дворе и по башке можно настучать»
58 сентября, 18:13
«Не по-пацански повел себя «Амкал». В уличном футболе карточек никогда не было, разбирались по-другому». Представитель Дзюбы о конфликте
67 сентября, 21:05
Мусаев о 20 тысячах зрителей на игре с ФК «10»: «Только в Краснодаре возможна такая любовь к футболу»
217 сентября, 21:01
Защитник ФК «10» Идову: «Мой прогноз – 1:3 в пользу «Краснодара». Нужно надеяться на лучшее, а готовиться к худшему»
37 сентября, 15:32
Около 4 тысяч зрителей посетили матч «Химки» – «БроукБойз»
27 сентября, 10:36
«Puta!» Артига оскорбил судью матча «Химки» – «БроукБойз». Это произошло на глазах у Гуфа
196 сентября, 19:39Фото
«Химки» выиграли первый Суперкубок VK Видео, победив «БроукБойз» – 2:0. Гуф и Кассета выступили на матче
26 сентября, 19:12
Лучший бомбардир Кубка России Костюков пропустит игру 3-го раунда
3 сентября, 17:47
ХК «10» – чемпион второго сезона Winline Медийной Хоккейной Лиги
331 августа, 20:46