«Классно, что все собрались. Сибыч в центре, Лакер бежит бицухой блистает, Форзяр куда-то разгоняется. Как будто бы это все было только вчера». Нечай о матче памяти Финито

Артем Нечаев поделился эмоциями после благотворительного матча памяти Финито.

– Ты приехал в Россию специально для сегодняшнего матча?

– Да. Мы еще когда с Германом гоняли в Индию летом, он предупреждал, что матч будет в августе, но тогда не получилось. Мы были на связи, я планировал.

Понимал, что очень хочется и со всеми увидеться. Не одному вспомнить Никиту, а на одном большом участке поля. Сейчас еще со всеми старичками будем вспоминать все истории про Никиту.

Сегодняшний матч понравился. Очень классно, что все собрались. Все старички, все старые футбольные связи. Саня ФИФА, Сибыч в центре, Лакер, как обычно, бежит своей бицухой блистает, Форзяр разгоняется куда-то. Как будто бы это все было только вчера.

– Сегодня на поле был настоящий медиафутбол?

– Наверное. У меня просто есть мало с чем сравнивать. Для меня – это единственный медиафутбол. Я и нынешний медиафутбол, как в «Форсаже» разошлись. Но я думаю, что и нынешний медиафутбол хорош, – рассказал экс-игрок «Амкала», блогер корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

11 сентября состоялся благотворительный матч памяти Никиты Финито в Москве на стадионе «Москвич». В матче приняли участие звезды медиафутбола, фиферы и бывшие игроки «Амкала ».

Финито умер 10 февраля. Ему был 31 год. Он болел лейкозом.

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