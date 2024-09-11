«Когда еще можно увидеть треугольник Прокоп – Нечай – Герман за «Амкал». Герман о благотворительном мачте памяти Финито

Герман рассказал про уникальность формы и почему не было трансляции матча.

«Было очень приятно со всеми встретиться. В конце концов, когда еще можно было увидеть треугольник Прокоп – Нечай – Герман за «Амкал».

Мы задавались вопросом, а как судье или комментатору определить, кто нарушил правила, если у всех 4-ые номера в честь Финито. И был прикольный ответ с трибуны – мы знаем всех в лицо.

Почему не было трансляции матча? Мы с Фином часто разговаривали о том, что ему больше нравились форматы видосов, особенно выездов «Амкала». И хотелось в таком же формате провести эту игру – сделать большой фильм.

Мы понимаем, что с точки зрения трансляции, был бы большой упор на футбол. А здесь, немножко скрывая счет, мы в этот футбол сможем зашить много интересного, то, что мы могли бы упустить.

Я пошарил все свои жесткие диски и нашел очень старые видосы, в том числе там есть большое интервью Финито, из которого была выпущена только половина. Мы попытаемся из этого всего сделать большое видео, которое будет не только о футболе, но и о Никите.

На матче все были с 4-ми номерами, но у всех были разные шрифты на футболках. Хотелось подчеркнуть индивидуальность, которую любил Никитос. Он любил 4-й номер – сейчас он закреплен за ним в «Амкале».

Но при этом на всех фотографиях он всегда лежал в особенной позе. И можно открыть любую фотографию за последние 5-6 лет, связанную с «Амкалом», где есть Фин, и он всегда будет в одинаковой позе, отличаясь от всех.

Он как раз был одним из тех, кто придумал, чтобы ребята на стартовой по-дурацки фоткались. Попытались зашить в матч немножко маленьких отсылок, важных для нас и Никитоса», – рассказал президент «Амкала» корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

11 сентября состоялся благотворительный матч памяти Никиты Финито в Москве на стадионе «Москвич». В матче приняли участие звезды медиафутбола, фиферы и бывшие игроки «Амкала ».

Финито умер 10 февраля. Ему был 31 год. Он болел лейкозом.

«Мужик, который выиграл целый раунд у жестокой болезни». Медиафутбол прощается с Финито