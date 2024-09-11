  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Когда еще можно увидеть треугольник Прокоп – Нечай – Герман за «Амкал». Герман о благотворительном мачте памяти Финито
0

«Когда еще можно увидеть треугольник Прокоп – Нечай – Герман за «Амкал». Герман о благотворительном мачте памяти Финито

Герман рассказал про уникальность формы и почему не было трансляции матча.

«Было очень приятно со всеми встретиться. В конце концов, когда еще можно было увидеть треугольник Прокоп – Нечай – Герман за «Амкал».

Мы задавались вопросом, а как судье или комментатору определить, кто нарушил правила, если у всех 4-ые номера в честь Финито. И был прикольный ответ с трибуны – мы знаем всех в лицо.

Почему не было трансляции матча? Мы с Фином часто разговаривали о том, что ему больше нравились форматы видосов, особенно выездов «Амкала». И хотелось в таком же формате провести эту игру – сделать большой фильм.

Мы понимаем, что с точки зрения трансляции, был бы большой упор на футбол. А здесь, немножко скрывая счет, мы в этот футбол сможем зашить много интересного, то, что мы могли бы упустить.

Я пошарил все свои жесткие диски и нашел очень старые видосы, в том числе там есть большое интервью Финито, из которого была выпущена только половина. Мы попытаемся из этого всего сделать большое видео, которое будет не только о футболе, но и о Никите.

На матче все были с 4-ми номерами, но у всех были разные шрифты на футболках. Хотелось подчеркнуть индивидуальность, которую любил Никитос. Он любил 4-й номер – сейчас он закреплен за ним в «Амкале».

Но при этом на всех фотографиях он всегда лежал в особенной позе. И можно открыть любую фотографию за последние 5-6 лет, связанную с «Амкалом», где есть Фин, и он всегда будет в одинаковой позе, отличаясь от всех.

Он как раз был одним из тех, кто придумал, чтобы ребята на стартовой по-дурацки фоткались. Попытались зашить в матч немножко маленьких отсылок, важных для нас и Никитоса», – рассказал президент «Амкала» корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

11 сентября состоялся благотворительный матч памяти Никиты Финито в Москве на стадионе «Москвич». В матче приняли участие звезды медиафутбола, фиферы и бывшие игроки «Амкала». 

Финито умер 10 февраля. Ему был 31 год. Он болел лейкозом.

«Мужик, который выиграл целый раунд у жестокой болезни». Медиафутбол прощается с Финито

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе
logoАмкал
logoНечай
logoГерман Эль Класико
Благотворительность
logoWinline Медиалига
logoФинито
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Классно, что все собрались. Сибыч в центре, Лакер бежит бицухой блистает, Форзяр куда-то разгоняется. Как будто бы это все было только вчера». Нечай о матче памяти Финито
1сегодня, 17:32
«Важно помнить нашего классного друга. И наша задача – помочь тем, кому помощь необходима». Федос о благотворительном матче памяти Финито
1сегодня, 17:03
Прошел матч памяти Финито с участием звезд медиафутбола. Собранные средства пожертвуют в регистр доноров костного мозга
13сегодня, 16:14
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
ФК «10» играет с «Родиной Медиа» в заключительном матче 2-го тура Кубка Медиалиги
30 минут назадLive
«Классно, что все собрались. Сибыч в центре, Лакер бежит бицухой блистает, Форзяр куда-то разгоняется. Как будто бы это все было только вчера». Нечай о матче памяти Финито
1сегодня, 17:32
«Важно помнить нашего классного друга. И наша задача – помочь тем, кому помощь необходима». Федос о благотворительном матче памяти Финито
1сегодня, 17:03
Прошел матч памяти Финито с участием звезд медиафутбола. Собранные средства пожертвуют в регистр доноров костного мозга
13сегодня, 16:14
Тарасов о 12-летнем фанате: «Малой подходит сфотографироваться, я спрашиваю: «Ты знаешь, где я играл? Он отвечает: «Конечно! В «Родине Медиа»
23сегодня, 14:18
Нечай посетил благотворительный матч памяти Финито
сегодня, 13:54
ФК «10» сыграет с «Родиной Медиа», СКА проиграл «БроукБойз». Расписание 2-го тура Кубка Медиалиги
сегодня, 12:47
«Пускай играет – это медиафутбол». Брейн о Васиченко в Lit Energy
сегодня, 12:22
Комментатор Т-Лиги Чепурин о разговоре с Гольдманом: «Дзюба уже 2 месяца сидит без клуба, но его представителя занимает комментаторская работа»
7сегодня, 10:37
«Они повторили наш рекорд. Чувствую, что это их финальная точка – посоревнуемся в следующем году». Эрик о матче «Амкала» против «Алании»
сегодня, 08:58
Ко всем новостям
Последние новости
Крап признан лучшим игроком Т-Лиги. Дзюба – лучший бомбардир и ассистент турнира
10вчера, 14:33
Дьяков о конфликте Дзюбы и Чужого: «На месте Артема каждый повел бы себя так, а, может, и жестче. Во дворе и по башке можно настучать»
58 сентября, 18:13
«Не по-пацански повел себя «Амкал». В уличном футболе карточек никогда не было, разбирались по-другому». Представитель Дзюбы о конфликте
67 сентября, 21:05
Мусаев о 20 тысячах зрителей на игре с ФК «10»: «Только в Краснодаре возможна такая любовь к футболу»
217 сентября, 21:01
Защитник ФК «10» Идову: «Мой прогноз – 1:3 в пользу «Краснодара». Нужно надеяться на лучшее, а готовиться к худшему»
37 сентября, 15:32
Около 4 тысяч зрителей посетили матч «Химки» – «БроукБойз»
27 сентября, 10:36
«Puta!» Артига оскорбил судью матча «Химки» – «БроукБойз». Это произошло на глазах у Гуфа
196 сентября, 19:39Фото
«Химки» выиграли первый Суперкубок VK Видео, победив «БроукБойз» – 2:0. Гуф и Кассета выступили на матче
26 сентября, 19:12
Лучший бомбардир Кубка России Костюков пропустит игру 3-го раунда
3 сентября, 17:47
ХК «10» – чемпион второго сезона Winline Медийной Хоккейной Лиги
331 августа, 20:46