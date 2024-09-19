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Экс-защитник «Амкала» Нечай: «Посмотрел качественный футбол, после стало так сложно смотреть медиафутбол»

После Евро и «Барсы» экс-игрок «Амкала» Нечай не может смотреть медиафутбол.

«Прошлый сезон [Winline Медиалиги] я иногда даже в записи смотрел. Мне было интересно: как играют команды, как работают тренеры.

Но я второй год живу в Барселоне, появляется любовь к «Барсе», начинаю следить за ней. Но потом меня Федос [Маслов] забрал на Евро, я был на девяти матчах. 

Посмотрел качественный футбол, после этого мне стало так сложно смотреть на уровень медиафутбола, что я немножечко сейчас сделал перерыв. Слежу за новостями и все», – рассказал Нечай в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Напомним, Нечай выступал за «Амкал» с 2018-го по 2021-й.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoЛа Лига
logoАмкал
logoНечай
logoWinline Медиалига
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