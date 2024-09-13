Дюков о матче сборных России и Медиалиги: «Неинтересно со спортивной точки зрения. У Вьетнама уровень выше»
– Вы знаете, есть Winline Медиалига, которая вызывает серьезный интерес зрителей. Не лучше ли было провести матч сборной с ней?
– В данном случае надо проконсультироваться с Валерием Карпиным, потому что он также участвует в обсуждении тех соперников, с которыми сборной имеет смысл играть. Не думал о возможности проведения подобного матча. Есть свои «за», есть свои «против».
– Какие именно?
– Аргумент «за» в том, что такой матч мог бы поспособствовать популяризации футбола и привлечь к играм сборной ту аудиторию, которой игры национальной команды менее интересны, чем медиафутбол. У него есть свои фишки и свои привлекательные стороны. Аргумент «против» – очевидно, в том, что со спортивной точки зрения, при всем уважении к медиаклубам, это будет неинтересно. Нет, медиафутболисты – большие молодцы, они действительно умеют играть в футбол и это демонстрируют, но все-таки их уровень пока не соответствует уровню нашей первой сборной.
– Считаете, что уровень сопротивления Медиалиги не соответствует даже сборной Вьетнама?
– Мне кажется, это может показать только опыт. На мой взгляд, у команды Вьетнама уровень выше. Если вы так ратуете за это, давайте займемся организацией матча вьетнамцев со сборной Медиалиги, тогда и увидим, кто сильнее. Но на мой взгляд, на данный момент уровень сборной Вьетнама выше. Хотя медиафутбол действительно развивается очень быстро, мы видим значительный прогресс именно футбольной составляющей, – сказал президент РФС.
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