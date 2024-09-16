  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «В чем фейковость «Банки»? В том, что мы соблюдаем элемент шоу?» Форзяр ответил на слова Нечая о «фальшивой команде»
0

«В чем фейковость «Банки»? В том, что мы соблюдаем элемент шоу?» Форзяр ответил на слова Нечая о «фальшивой команде»

Форзяр ответил на слова Нечая о фальшивости ФК «Банка».

– Что думаешь по поводу слов Нечая о том, что «Банка» – фальшивая команда?

– Это его право. Меня это никак не задевает. Фальшивые люди? Это потому, что у нас есть спортики, которые веселятся? Но при этом остается спортивный элемент, когда не кайф проигрывать 0:6, но если и проиграли, встретить это не с грустным ##########. Не знаю, что здесь фальшивого. Не понимаю, что Тема конкретно имел в виду под словом «фальшивые».

«Банка» заходила в лигу с таким посылом, что команда обязана реагировать даже на самое ######, за исключением разве что травм. А поражения, пропущенные мячи – похихикали и пошли дальше играть в футбол.

Если подытожить, я не понимаю, в чем фейковость? В том, что мы пытаемся соблюдать элемент шоу и не рушить концепцию? Если Теме это не нравится, его право», – сказал хавбек «Банки» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Запасные «Амкала» создали медийный дубль ради кайфа. Лого – пивная банка, тренировки и разминка под запретом

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoАмкал
logoНечай
брань
logoWinline Медиалига
logoФорзарезор
Кубок Лиги МФЛ
logoФК Банка
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Нечай: «Я не люблю ФК «Банка», для меня есть только «Амкал»
213 сентября, 09:52
«Классно, что все собрались. Сибыч в центре, Лакер бежит, бицухой блистает, Форзяр разгоняется. Будто это все было только вчера». Нечай о матче памяти Финито
111 сентября, 17:32
Генич – главный тренер ФК «Банка» в матче с Rocket Team
16 сентября, 16:13
«Если хотите, чтобы Медиалига превратилась в Fan ID, выбегайте почаще. Нас и так считают обезьянами, нас ##### запретят». Спиряков о выбеганиях на поле «Лужников»
154 сентября, 13:21
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Амкал» сыграет с Lotus в пятницу, матчи «Броуки» – ФК «10» и 2Drots – Fight Nights пройдут в воскресенье. Расписание 4-го тура Winline Кубка Медиалиги
6 минут назад
«Лунев пусть остается неудачником до конца жизни. Он что-нибудь выиграл?» Кузнецов ответил на слова вратаря «Динамо» о медиафутболе
74сегодня, 16:05
«Бред не должен быть наяву. У кого это вызовет интерес, у школьников?» Лунев выступил против матча сборных России и Медиалиги
50сегодня, 13:50
«В 2Drots вообще нереально выйти, я не нравлюсь Викторовичу. В FN пока сижу, но буду впахивать, доказывать». Эйтан об игровом времени
сегодня, 12:30
Маврин ответил Bahh Tee и Lotus: «Вы превращаетесь в быдло-команду!»
сегодня, 11:09
«Поступок Маврина гораздо грязнее». Lotus потребовал дисквалификацию для хавбека «Амкала», если лига не отменит красную Дехтеру
сегодня, 10:15
«Я травмировался в игре с 2Drots, столкнулся с Гаучо. Но сделал укольчик и выскочил!» Аба после победы над «РМ»
сегодня, 09:05
«БроукБойз» проиграли 2Drots в серии буллиталити, ФК «10» победил Lit Energy. Результаты 3-го тура Winline Кубка Медиалиги
1вчера, 20:35
Fight Nights вырвали победу у «Родины Медиа» на последней минуте, забив с пенальти красным мячом
вчера, 20:33
2Drots обыграли «БроукБойз» в серии буллиталити 3-м туре Кубка Лиги
2вчера, 17:22
Ко всем новостям
Последние новости
«Промес может присоединиться к «Родине Медиа» на Суперкубке МФЛ в Абу-Даби, если еще будет под следствием». Глава Медиалиги Осипов о нидерландце
712 сентября, 19:38
Крап признан лучшим игроком Т-Лиги. Дзюба – лучший бомбардир и ассистент турнира
1110 сентября, 14:33
Дьяков о конфликте Дзюбы и Чужого: «На месте Артема каждый повел бы себя так, а, может, и жестче. Во дворе и по башке можно настучать»
68 сентября, 18:13
«Не по-пацански повел себя «Амкал». В уличном футболе карточек никогда не было, разбирались по-другому». Представитель Дзюбы о конфликте
67 сентября, 21:05
Мусаев о 20 тысячах зрителей на игре с ФК «10»: «Только в Краснодаре возможна такая любовь к футболу»
217 сентября, 21:01
Защитник ФК «10» Идову: «Мой прогноз – 1:3 в пользу «Краснодара». Нужно надеяться на лучшее, а готовиться к худшему»
37 сентября, 15:32
Около 4 тысяч зрителей посетили матч «Химки» – «БроукБойз»
27 сентября, 10:36
«Puta!» Артига оскорбил судью матча «Химки» – «БроукБойз». Это произошло на глазах у Гуфа
196 сентября, 19:39Фото
«Химки» выиграли первый Суперкубок VK Видео, победив «БроукБойз» – 2:0. Гуф и Кассета выступили на матче
26 сентября, 19:12
Лучший бомбардир Кубка России Костюков пропустит игру 3-го раунда
3 сентября, 17:47