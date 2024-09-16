«В чем фейковость «Банки»? В том, что мы соблюдаем элемент шоу?» Форзяр ответил на слова Нечая о «фальшивой команде»

Форзяр ответил на слова Нечая о фальшивости ФК «Банка».

– Что думаешь по поводу слов Нечая о том, что «Банка» – фальшивая команда?

– Это его право. Меня это никак не задевает. Фальшивые люди? Это потому, что у нас есть спортики, которые веселятся? Но при этом остается спортивный элемент, когда не кайф проигрывать 0:6, но если и проиграли, встретить это не с грустным ##########. Не знаю, что здесь фальшивого. Не понимаю, что Тема конкретно имел в виду под словом «фальшивые».

«Банка» заходила в лигу с таким посылом, что команда обязана реагировать даже на самое ######, за исключением разве что травм. А поражения, пропущенные мячи – похихикали и пошли дальше играть в футбол.

Если подытожить, я не понимаю, в чем фейковость? В том, что мы пытаемся соблюдать элемент шоу и не рушить концепцию? Если Теме это не нравится, его право», – сказал хавбек «Банки» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Запасные «Амкала» создали медийный дубль ради кайфа. Лого – пивная банка, тренировки и разминка под запретом