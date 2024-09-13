Нечай: «Я не люблю ФК «Банка», для меня есть только «Амкал»
Артем Нечаев рассказал, как относится к проекту ФК «Банка».
– Следишь за «Банкой»?
– Нет, мне не очень нравится этот проект. Мне кажется, что это фальшивая команда, которая говорит, что они весельчаки и им на все все равно, но видно, что им не все равно.
Видно, что это такие же спортсмены. Я их понимаю – это дух футболистов, которым важно побеждать.
– Если позовут сыграть за них – пойдешь?
– Нет. Это не мое. Я плохой футболист. Для меня есть только «Амкал», а «Банку» я не люблю, – рассказал блогер и экс-игрок «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе
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