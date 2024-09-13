Нечай: «Я не люблю ФК «Банка», для меня есть только «Амкал»

Артем Нечаев рассказал, как относится к проекту ФК «Банка».

– Следишь за «Банкой»?

– Нет, мне не очень нравится этот проект. Мне кажется, что это фальшивая команда, которая говорит, что они весельчаки и им на все все равно, но видно, что им не все равно.

Видно, что это такие же спортсмены. Я их понимаю – это дух футболистов, которым важно побеждать.

– Если позовут сыграть за них – пойдешь?

– Нет. Это не мое. Я плохой футболист. Для меня есть только «Амкал», а «Банку» я не люблю, – рассказал блогер и экс-игрок «Амкала » в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.