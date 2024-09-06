Запасные «Амкала» создали медийный дубль ради кайфа. Лого – пивная банка, тренировки и разминка под запретом

«Команда развалится уже завтра».

Зачем смотреть медиафутбол, там играют одни профи» – очень популярная претензия из комментариев. Отвечает ФК «Банка» – команда, которая возвращает классический медиафутбол с весельем и угаром.

Устав сидеть на лавке, запасные «Амкала» создали команду, в которой можно пить пиво перед играми, не тренироваться и не думать о результате.

● В «Банке» разрешено материться, опаздывать и выпивать.

● «Банка» подписала экс-футболисту «Локо» – она сыграла на каблуках.

● Обзоры матчей «Банки» комментируют Роман Нагучев, Денис Казанский и Тимур Журавель.

● Играют легенды «Амкала»: Федос Маслов, Форзяр, Клен, Феликс и Герман Эль Класико.

Осенью «Банка» стартовала в Winline Кубке Медиалиги, но, кажется, не потеряла атмосферу веселья.

Разбираем феномен.

У многих команд были медийные дубли: «Кредитка», «Пазик» и «Реальные Броуки»

Медиафутбол уже не тот. Многие команды становятся все более профессиональными – то есть думают не о шоу, а об усилении состава. Поэтому игроки, которые до Медиалиги считались профи, сейчас в лучшем случае выходят на замену. А блогеры давно осели в запасе.

Яркий пример – Фанки. Форвард-фифер, ставший открытием первого сезона Медиалиги, заслужил своей игрой приглашение в «Амкал». Босс клуба Герман Эль Класико даже купил бывшей команде Фанки «Роме» сетку мячей (до этого в медиафутболе не платили за трансферы). Но уже во втором сезоне Фанки осел в запасе, потому что «Амкал» подписал Анатолия Катрича, (49 матчей за московское «Динамо»), а в центр нападения – Вадима Ларионова (85 матчей в профи).

Звездных, отошедших от основы своих клубов, набралось так много, что они начали создавать свои команды. Тенденция началась весной 2023-го, перед третьим сезоном Медиалиги.

Первыми стали «Реальные Броуки» – медиакоманда «БроукБойз»: играли президенты Дмитрий Егоров и Райзен, рэпер Чипинкос, актер Игорь Ознобихин, корреспондент телеграм-канала «Некласико» Иван Кириллов и игроки, не проходящие в основу «Броуков». После нескольких матчей проект заморозили.

Идею подхватили «Деньги» (создали «Кредитку») и FC Bus («Пазик»), но эти проекты заглохли после первого же матча.

Зато «Банка» – вторая команда «Амкала» – стала полноценным участником комьюнити.

«Банку» создал стендап-комик, два года сидевший в запасе «Амкала». Это был ответ на запреты Сослана Гатагова

Руководит проектом стендап-комик Фил Воронин. В 2022-м он выиграл шоу «Хочу в «Амкал», но никогда не был игроком основы. В какой-то момент это надоело Филу.

«Я хочу собрать медийную команду, – рассказывал Фил на канале «Амкала». – Надоело ждать шанс. Хочется играть полные матчи и не быть жестко заточенным на результат. Ощущение, что все соскучились, это будет глотком свежего воздуха». Филу помогают Иван Млечный (полузащитник «Амкала», батл-рэпер и автор дисса на 2Drots) и Фикус (монтажер «Амкала»).

Первый ролик «Банки» вышел 5 января 2024-го. Триггером к созданию команды стал Сослан Гатагов. Главный тренер запретил в «Амкале» материться, выпивать и опаздывать. Рассказывая о концепции «Банки», Фил Воронин обещал разрешить все это. Но запретить тренировки и разминки перед матчами. Даже главный весельчак медиафутбола Федос Маслов не верил в проект: «Все эти принципы созданы, чтобы команда развалилась уже завтра».

Символом клуба стала банка из-под пива. Девиз: «Мы в «Банке», а банка во мне». Его кричат в кругу перед каждым матчем. Смысл такой: игроки выпили по банке пива и сидят в запасе.

Ролики «Банки» выходят на основном канале «Амкала» и набирают по 200-300 тысяч просмотров. Это сопоставимо с просмотрами главной команды. Секрет успеха – легкий вайб, креатив и перформансы.

Обзоры матчей комментируют Роман Нагучев, Тимур Журавель, Сергей Дурасов и Денис Казанский.

«Банка» старается не просто играть матчи, а креативить. Например, бывший игрок «Амкала» и «Зенита» Алексей Гасилин тренировал «Банку» в образе Евгения Ловчева. А журналист Севастиан Терлецкий – в образе стереотипного итальянского коуча. Да, тренеры меняются каждый матч.

Матч с «Эгриси» судил популярный в медиафутболе рефери Дмитрий Жилинский. Он так много подсуживал в сторону «Банки», что ему дали футболку команды – он поддержал шутку, надел ее и вышел в поле (и даже забил!). На позиции рефа его подменял тренер «Банки» Севастиан Терлецкий.

«Банка» пригласила Ирину Подшибякину. Она играла за «Локо» и сборную России, а теперь выполняет челлендж подписчиков (набрали 25 тысяч лайков) и выходит за «Банку» на каблуках.

Отдельный вайб проекту придают Анатолий Катрич и Форзяр в ролях агента и игрока. Один эмоционально переживает с бровки, второй – не может забить.

Проект так зашел аудитории, что летом президента Медиалиги Николая Осипова постоянно спрашивали о том, позовут ли команду в Кубок Лиги. Осипов пошел навстречу, но с условием – «Банка» должна быть конкурентной и не проигрывать всем разгромно.

Но реально ли быть конкурентным при подходе «Банки»?

За «Банку» играли блогеры и медийные звезды «Амкала», но для Кубка Медиалиги набрали профи (в заявке даже Билялетдинов)

Первые полгода в клубе вообще не было профи: играли бывшие звезды «Амкала» и медийные персонажи других команд, которые тоже не пробиваются в основу.

«Состав очень легко сформировался, – радовался Воронин на канале «Амкала». – Первом списком шли игроки, которые регулярно ходили на тренировки последние два года и не уходили из «Амкала».

Кто же играет в «Банке»?

● Федор Маслов – вратарь, бывший журналист Евроспорта и Спортса’’. Пришел в «Амкал» в 2019-м и быстро стал блогером и звездой. Пик Федоса в «Амкале» пришелся на третий сезон Медиалиги, когда он подменял травмированного основного голкипера. Федос отыграл в основе 8 матчей Медиалиги и помог выиграть бронзу. После Маслов стал третьим вратарем и почти забросил тренировки.

● Олег Дражжук – самый быстрый игрок в истории «Амкала». Пришел после МКС-2020, проявив себя в Girl Power. Потерял место в «Амкале», уехав на родину в Узбекистан осенью 2022-го.

● Чужой – один из первых профи в «Амкале», в клубе с 2019-го. Мастер дальних ударов и автор супергола в ворота 2Drots, принесшего клубу единственный трофей в истории – МКС-2021. Был игроком основы до 2023-го, но проиграл конкуренцию сначала экс-хавбеку «Кубани» Владимиру Лобкареву, а потом пришедшему из «Родины Медиа» Пиче.

● Феликс – ради «Амкала» переехал в Москву из Симферополя в 2019-м. Во втором сезоне Медиалиги проиграл конкуренцию экс-защитнику «Тюмени» Сергею Кирякову.

● Герман Эль Класико – основатель «Амкала». Бросил тренировки во время второго сезона Медиалиги.

«Банка» приглашала звезд запаса других клубов: хавбека 2Drots Фрола (его телеграм-канал называется «Фрол с банки»), Романа Нагучева (не играет в «Матч ТВ» со второго сезона Медиалиги), братьев Гатаговых (оба перестали играть в первом сезоне), президента GOATS Гуди (тренеры редко выпускали даже в его команде).

«Клянусь, даже если мы будем проигрывать, не звать в команду ни одного профика», – обещал Фил Воронин в первом выпуске проекта. Но перед Кубком Медиалиги Фил отошел от концепции.

Пришли несколько игроков, выступавших ранее за «Амкал»: голкипер Александр Маменко, защитники Бара и Александр Довбня, хавбеки Максело и Кашай, нападающий Алексей Гасилин. Это те самые профи, которым проиграл конкуренцию первый состав ФК «Банка».

Затем «Банка» пригласила профи, которые вообще не имели отношения к «Амкалу». Например, лидеров «Эгриси» – Андрея Зотова, Глеба Алексеева и Игоря Струнина. Или опытных профи, которые остались без команды – лидера казахстанского SD Family Дидара Сыдыкбека, экс-игроков ФК «10» Дмитрия Мишина и Цыбу. В заявке «Банки» обнаружился даже Динияр Билялетдинов – правда не ясно, сыграет ли он за клуб.

Ради Кубка Медиалиги слили еще один принцип – не тренироваться. У «Банки» появился постоянный тренер – Михалыч (Андрей Макаров). С 2019-го по 2021-й он работал тренером в «Амкале».

Возникает вопрос – не потеряет ли «Банка» изначальный вайб веселья? Даже в клубе сомневались стоит ли заявлять в Кубок и отказываться от некоторых принципов.

«Я был против, – рассказал Спортсу’’ легенда «Амкала» Евгений Спиряков. – Даже написал в чат: «А мы точно туда хотим?» Вайб «Банки» – в матчах, которые никто не видел, и в качественном монтаже. Эта совокупность в свое время давала просмотры «Амкалу» и 2Drots. Наши матчи не транслировались. Если бы транслировались, то это было бы дерьмо собачье, которое невозможно смотреть. А на монтаже все решается».

«Для пацанов, которые не были в «Банке», это хороший шанс прокачаться медийно и уйти на повышение, – спорит Млечный в интервью «Некласико». – «Банка» – трамплин для многих пацанов. Это не команда, которая будет существовать долгие годы. Это команда, скорее всего, на один сезон, которая подарит кучу эмоций в моменте».

«Банка» уже сыграла в первом туре Кубка Медиалиги и, кажется, не потеряла в фестивальности.

Нулевую ничью после первого тайма праздновали так, будто выиграли турнир. Федоса качали всей командой за сухой тайм.

Сыграли почти все игроки из заявки, включая Германа Эль Класико, который не играл в медиафутбольных турнирах 686 дней.

Арендованный у «Эгриси» Игорь Струнин удивлял техникой.

В конце матча со скамейки удалили Федоса. Президент лиги Осипов отменил красную, но второй вратарь «Банки» подал протест – да-да, протест на отмену красной карточки своему одноклубнику. Просто он хотел играть, пока Федос отсиживает дисквалификацию. «Тварь!» – отреагировал Маслов (конечно, тоже в шутку).

«Банка» проиграла «Чисто Питер» (0:1), но кажется, привлекла больше внимания, чем супердерби «Амкал» – 2Drots в «Лужниках».

У «Амкала» две команды в Кубке Медиалиги. Это не нарушает спортивный принцип?

«Банка» начиналась как фановый проект – полностью зависела от бюджета «Амкала» и зарабатывала право на собственную форму. Серьезно, после основания «Банки» Герман выкатил условия: играют 10 матчей, за победу – бонусы. За первую – возможность пошить собственную форму и сделать несколько трансферов, за вторую – корпоратив в любом заведении, за третью – матч со зрителями, за четвертую – игра на выезде.

К Кубку Медиалиги «Банка» стала более автономной: отдельный бюджет и телеграм-канал (за несколько недель набрал больше 20 тысяч подписчиков), а еще – своя заявка на турнир. Это было условием организаторов – никакой сквозной заявки, у «Амкала» и «Банки» отдельные составы. При этом у клубов все равно есть пересечения: например, за «Банку» играет Герман, президент «Амкала». Не говоря уже о многих действующих игроках «Амкала» в «Банке».

Два связанных между собой клуба играют в турнире – не нарушается ли спортивный принцип?

Можно смоделировать несколько потенциально опасных ситуаций: например, команды сыграют друг против друга и «Банка» поддастся «Амкалу» (все-таки первая команда претендует на чемпионство). Вероятность встречи ненулевая: Кубок Лиги проводится по швейцарской системы, расписание на тур формируется по результатам прошедших игр. Проиграй «Банка» «Чисто Питер» по буллиталити – в соперники выпал бы «Амкал».

«С точки зрения регламента мы все учли, нет сквозной заявки, – рассказал Спортсу’’ технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава. – Профессиональный футбол запрещает такие кейсы, когда одно руководство на две команды в одной лиге. Но мы надеемся, что это другая история. Ребята, которые хотят доказать «Амкалу», что они достойны главной команды, будут с еще большим рвением биться, чтобы обыграть их . Большая вероятность, что они не сыграют друг против друга, хотя я бы очень этого хотел».

В «Амкале» и «Банке» тоже считают, что договорняка быть не может.

«Невозможно, чтобы кто-то в «Банке» предложил сыграть нужный результат в интересах «Амкала». Ну просто нереально обсуждать то, что невозможно по умолчанию. Меня вообще не беспокоит, что об этом говорят. Людям нужно обязательно что-то обсудить – мы для этого и существуем. Все супер», – рассказал Спортсу’’ бывший вратарь «Амкала» (а теперь – игрок «Банки») Евгений Спиряков.

«Это какая-то фантастика, – заявил Фил Воронин в интервью Спортсу’’. – Мы команда такого уровня, что «Амкал», 2Drots, «Десятка» должны нас обыгрывать спокойно. У нас есть внутренняя гордость. Будем играть на максимуме, не важно с кем. Убирать ножки никто не будет. А какой получится результат – мне уже пофиг».

Более четкие ответы даст только Кубок Лиги. Посмотреть на «Банку» в деле можно будет в пятницу – в 18:00 команда рубится с Rocket Team.

«Амкал» впервые в 1/32 Кубка России: с двумя пенальти, игрой медийных звезд и празднованием в стиле Нкунку

Фото: Winline Медиалига