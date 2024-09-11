Матч памяти легенды «Амкала» Финито. Медиафутбол собрал деньги для доноров костного мозга

«Никиты уже нет. Поможем тем, кому это необходимо».

В среду звезды медиафутбола собрались ради матча памяти Финито (Никиты Куриленко). Финито – популярный стример по FIFA и легенда «Амкала» (был в клубе с 2018-го). 10 февраля Никита умер от лейкоза.

На игру приехали звезды раннего «Амкала». Ради матча Нечай (легенда комьюнити) прилетел из Барселоны

Когда Никита Куриленко умер, казалось, что объединился весь медиафутбол (и не только). Прощальные посты оставляли одноклубники по «Амкалу», злейшие соперники из 2Drots, фанаты всех клубов Медиалиги и даже профессиональные команды.

Ради матча памяти Финито на поле вернулись легенды олдового медиафутбола, сиявшие задолго до Медиалиги – Евгений Спиряков, Джефф Бабатумба, Кефир, Гудмакс, Панда, Фаворит и другие. У всех перечисленных 0 матчей в Медиалиге, но миллионы сгенерированных просмотров в первых сезонах «Амкала».

Участвовал и Прокоп – звезда «Амкала», в феврале шумно покинувший клуб. Ради благотворительного матча он снова примерил футболку «Амкала». Или Дмитрий Егоров: в прошлом – игрок «Амкала», а теперь президент «БроукБойз», второго по важности соперника.

Но о самом внезапном госте стало известно перед матчем. В раздевалке «Амкала» появился Артем Нечаев – легенда комьюнити и звезда «Амкала». Артем был одним из самых меметичных и популярных персонажей, но в 2022-м перебрался в Барселону. Приезд на благотворительный матч – первое появление Нечая в российской Медиалиге с осени 2022-го.

«Я понимал, что не могу не приехать, – рассказал Нечай «Матч ТВ». – Когда человек умирает, самое важное – сохранить память. Обсуждать его, вспоминать, чтобы он всегда жил. Я очень хотел приехать и рад, что получилось».

«Понимал, что очень хочется и со всеми увидеться, – продолжил Нечай в интервью Спортсу’’. – Не одному вспомнить Никиту, а на одном большом участке поля. Очень классно, что все собрались. Все старички, все старые футбольные связи . Саня ФИФА, Сибыч в центре, Лакер, как обычно, бежит своей бицухой блистает, Форзяр разгоняется куда-то. Как будто бы это все было только вчера».

Все играли под четвертым номером. От трансляции отказались, потому что Финито любил послематчевые видео

Матч не транслировался в прямом эфире – счет и детали станут известны через несколько дней, когда «Амкал» опубликует видео на ютубе.

«Фин часто говорил о том, что ему больше нравились видосы с матчей, а не трансляции, – рассказал Спортсу’’ президент «Амкала» Герман Эль Класико. – Хотелось в таком же формате провести эту игру и сделать фильм. Мы понимали, что в трансляции упор был бы на футбол, а здесь мы можем зашить много интересного, что могли упустить в трансляции.

Я пошарил свои жесткие диски, нашел большое интервью Финито, из которого только половина была выпущена. Из всего этого мы постараемся сделать большое видео не только о футболе, но и о самом Никите».

В матче памяти все было связано с Финито – от номеров до спинов до предматчевой речи. В кругу «Амкала» ее доверили Нечаю.

«Никому не надо напоминать, какой Фин был заряженный. Как пихал, что мы где-то не добежали, как сам добегал. Как кайфовал, восстанавливаясь в холодных бочках, которые находил в любых раздевалках. С каким кайфом пивко. Иногда с таким кайфом он гулял до Скольников: «Я четыре часа шел». Приходил на тренировку: «Сейчас опять пойду, мне понравилось». Он нереально выкладывался.

Сегодня мы его вспоминаем, за него бьемся. Он сегодня на нас смотрит и мы не можем себе позволить не выложиться полностью. Поэтому выкладываемся сегодня на поле, в раздевалке и после раздевалки. Давайте нарыгаемся сегодня так, что Фин будет нам стоя аплодировать, что мы так сохраняем о нем память ».

Потом Нечай трижды зарядил: «Мы «Амкал», а вы – нет!»

Финито играл за «Амкал» под четвертым номером – после смерти защитника его вывели из обращения. Но в этом матче четверки были у всех. У каждого свой шрифт, чтобы подчеркнуть индивидуальность, которую любил Никита. «Можно проверить фото «Амкала» за пять- шесть лет, – рассказал Спортсу’’ Герман Эль Класико. – На каждой, где есть Фин, он в новой позе, не похожий на остальных. Он придумал, чтобы «Амкал» фоткался перед матчами по-дурацки. Мы попытались зашить в матч важные отсылки для нас и для Никитоса».

4-я минута матча стала минутой Финито – весь стадион почтил память Никиты аплодисментами.

Несмотря на грустный повод, атмосфера была расслабленной и позитивной. Игроки много дурачились: Дмитрий Егоров поменялся футболками с судьей, а потом зачем-то надел вратарские перчатки. В этот момент у команд было на поле по 12-13 человек, но судья-голкипер не обращал внимания.

Игроки «Звезд медиафутбола» во время матча переходили в «Амкала». «У меня на скамейке никого», – смеялся тренер звезд Виталий Миллер.

Блогеры не стояли на бровке, а играли. «Когда еще увидим в центре у «Амкала» треугольник Прокоп-Нечай-Герман?» – радовался Эль Класико.

Завершился матч красиво – команды и игроки вместе скандировали имя Финито.

Финито умер из-за лейкоза. Цель матча: собрать деньги для создания регистра доноров костного мозга

Весной 2023-го Финито объявил о том, что болен лейкозом. Он боролся почти год: прошел несколько курсов химиотерапии и сделал трансплантацию костного мозга. Эта процедура жизненно важна при таком диагнозе, но она доступна далеко не каждому – донор должен совпасть по многим показателям. Поэтому донора ищут в базе среди тех, кто провел процедуру типирования.

О важности проблемы перед матчем говорила жена Финито Инга: «Мы здесь не только ради памяти Финито. Мы будем поддерживать Национальный регистр доноров костного мозга. Никите повезло, что у него есть брат. Но есть много людей, у которых нет возможности пройти лечение, им жизненно важно найти донора. Мы здесь, чтобы помочь людям по всем миру ».

С организацией матча помогал фонд «Пари и побеждай». Вырученные с продажи билетов деньги направят в Национальный регистр доноров костного мозга им. Васи Перевощикова.

«Такие матчи в первую очередь нужны для того, чтобы привлекать внимание к проблеме, – говорил после игры вратарь «Амкала» Федор Маслов. – Несложно сдать кровь на типирование. Пересадка костного мозга – звучит жестко, но, насколько мне известно, это не страшная процедура.

Никиты с нами уже нет. Наша задача – помочь тем, кому эта помощь необходима».

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Телеграм-канал Ильи Ковалева

Фото: телеграм-канал «Финикланд» ; телеграм-канал «Нечай»