«Пускай играет – это медиафутбол». Брейн о Васиченко в Lit Energy

СКА разрешит играть Ренату Васиченко за Lit Energy в очном матче.

– Ренат во 2-м туре забил гол за Lit Energy. Почему вы решили не препятствовать и разрешили ему играть за команду Литвина до 5-го тура?

– Потому что он не является игроком нашей команды, мы отзаявили его от системы. Дальше все идет на усмотрение Лиги . Он не в нашей команды и может двигаться как угодно.

– Какие были эмоции, когда он забил гол?

– Я не смотрел матч, но он молодец. Поздравляю.

– Если до 5-го тура Lit Energy встретятся со СКА, вы разрешите Ренату играть?

– Пускай играет – это медиафутбол. Если лига не воспрепятствует и игроки команды соперника будут не против, то я не вижу в этом ничего плохого.

Можно придумать прикольные перформансы. Мне кажется, что каждая команды, с которой будут играть Lit Energy , будет развлекаться и придумывать какие-то задания с Васиченко. Это прикольные мувы для всех команд. Кто-то что-то креативное точно придумает.

– Вы тоже будете что-то придумывать?

– Если попадемся, то, конечно. Сейчас мыслей нет, они все только о предстоящей игре в воскресенье.

– Сравнивая нынешний СКА и прошлогодний…

– Как тут можно сравнивать? Две несравнимые команды. Большое спасибо тренерскому штабу, в который мы безгранично верим, в Виталия Викторовича и Герасимова. Работаем дальше, – рассказал представитель СКА Сергей Брейн в интервью корреспонденту Спортса’‘ Фирузу Анвари.

Напомним, Васиченко покинул СКА после 1-го тура Winline Кубка Медиалиги и перешел в Lit Energy.