«Пускай играет – это медиафутбол». Брейн о Васиченко в Lit Energy
– Ренат во 2-м туре забил гол за Lit Energy. Почему вы решили не препятствовать и разрешили ему играть за команду Литвина до 5-го тура?
– Потому что он не является игроком нашей команды, мы отзаявили его от системы. Дальше все идет на усмотрение Лиги. Он не в нашей команды и может двигаться как угодно.
– Какие были эмоции, когда он забил гол?
– Я не смотрел матч, но он молодец. Поздравляю.
– Если до 5-го тура Lit Energy встретятся со СКА, вы разрешите Ренату играть?
– Пускай играет – это медиафутбол. Если лига не воспрепятствует и игроки команды соперника будут не против, то я не вижу в этом ничего плохого.
Можно придумать прикольные перформансы. Мне кажется, что каждая команды, с которой будут играть Lit Energy, будет развлекаться и придумывать какие-то задания с Васиченко. Это прикольные мувы для всех команд. Кто-то что-то креативное точно придумает.
– Вы тоже будете что-то придумывать?
– Если попадемся, то, конечно. Сейчас мыслей нет, они все только о предстоящей игре в воскресенье.
– Сравнивая нынешний СКА и прошлогодний…
– Как тут можно сравнивать? Две несравнимые команды. Большое спасибо тренерскому штабу, в который мы безгранично верим, в Виталия Викторовича и Герасимова. Работаем дальше, – рассказал представитель СКА Сергей Брейн в интервью корреспонденту Спортса’‘ Фирузу Анвари.
Напомним, Васиченко покинул СКА после 1-го тура Winline Кубка Медиалиги и перешел в Lit Energy.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий