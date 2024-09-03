Васиченко выпустил пост, что ищет новую команду

Форвард СКА Ренат Васиченко ищет новую команду

«Ищу команду.

Возьмите кто-нибудь», – написал нападающий СКА.

Напомним, на выходных Ренат Васиченко выиграл в споре с президентом Lit Energy Михаилом Литвиным 1 миллион рублей.

Его СКА обыграл Lit Energy 1:1 (1:1, 3:1 Б) в 1-м тура Winline Кубка Медиалиги.

Этот спор не понравился руководству клуба. Ренат в том матче не вышел на поле.