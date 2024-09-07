Генич о пинке Дзюбы игроку «Амкала»: «Зато максимально медийно 🤣»

Константин Генич отреагировал на пинок Артема Дзюбы игроку «Амкала»

В финале медиафутбольного турнира Т-Лига играли «Амкал» и команда Дзюбы Mandalorian Team. В одном из эпизодов после фола на хавбеке «Амкала » Антоне Чужом началась перепалка: Чужой послал Дзюбу, тот дал ему пинок.

«Амкал» бойкотировал матч, потому что судья не удалил Дзюбу.

«Зато максимально медийно 🤣🤣🤣», – написал комментатор об инциденте.

«Вот за это надо удалять? Или для уличного футбола ерунда? Но самое смешное, что «Амкал» предлагал (чтобы загладить инцидент) чтобы Чужой в ответ Дзюбе дал пинка – и вопрос закрыт. На что Артем в свойственной ему манере ответил: «Тогда по ##### (лицу) ####### (ударю)», – добавил Генич .