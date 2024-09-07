Генич о пинке Дзюбы игроку «Амкала»: «Зато максимально медийно 🤣»
Константин Генич отреагировал на пинок Артема Дзюбы игроку «Амкала»
В финале медиафутбольного турнира Т-Лига играли «Амкал» и команда Дзюбы Mandalorian Team. В одном из эпизодов после фола на хавбеке «Амкала» Антоне Чужом началась перепалка: Чужой послал Дзюбу, тот дал ему пинок.
«Амкал» бойкотировал матч, потому что судья не удалил Дзюбу.
«Зато максимально медийно 🤣🤣🤣», – написал комментатор об инциденте.
«Вот за это надо удалять? Или для уличного футбола ерунда? Но самое смешное, что «Амкал» предлагал (чтобы загладить инцидент) чтобы Чужой в ответ Дзюбе дал пинка – и вопрос закрыт. На что Артем в свойственной ему манере ответил: «Тогда по ##### (лицу) ####### (ударю)», – добавил Генич.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Константина Генича
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости