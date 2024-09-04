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«Спасибо за доверие, все благодаря тренерскому штабу». Чужой сыграл за «Амкал» после 721 дня дисквалификации в Кубке России

Чужой сыграл в Фонбет Кубке России впервые за 721 день

На 59-й минуте хавбек вышел на замену в матче третьего раунда Пути регионов против «Космоса» (2:1).

«Амкал» обыграл «Космос» и впервые в истории клуба вышел в четвертый раунд Кубка. Это повторение рекорда для медиафутбольных команд, в прошлом сезоне 2Drots вылетели на этой стадии от «Химок», проиграв 0:2.

В сезоне 2022/23 он получил 3 матча дисквалификации за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча по решению КДК РФС. Чтобы ее отбыть «Амкалу» потребовалось два сезона.

Антон, каково это вернуться на поле в Кубке России?

– Кайф, очень рад. В первую очередь Спасибо тренерскому штабу. Благодаря им я здесь. Я тренировался не полный цикл: тренировался и здесь и в «Банке» (вторая команда «Амкала», выступающая в Winline Кубке Медиалиги – Спортс’‘). Иногда было две тренировки в день. Спасибо за доверие, все благодаря тренерскому штабу.

– Где круче играть, в «Банке» или в «Амкале»?

– Я не разделяю Банку и «Амкал» – это одно и то же. Это семья, «Амкал», – рассказал хавбек «Амкала» и «Банки» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoФОНБЕТ Кубок России
logoАмкал
logoАнтон Чужой
logoWinline Медиалига
logoКосмос
Кубок Лиги МФЛ
logoФК Банка
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