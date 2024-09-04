«Спасибо за доверие, все благодаря тренерскому штабу». Чужой сыграл за «Амкал» после 721 дня дисквалификации в Кубке России
На 59-й минуте хавбек вышел на замену в матче третьего раунда Пути регионов против «Космоса» (2:1).
«Амкал» обыграл «Космос» и впервые в истории клуба вышел в четвертый раунд Кубка. Это повторение рекорда для медиафутбольных команд, в прошлом сезоне 2Drots вылетели на этой стадии от «Химок», проиграв 0:2.
В сезоне 2022/23 он получил 3 матча дисквалификации за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча по решению КДК РФС. Чтобы ее отбыть «Амкалу» потребовалось два сезона.
– Антон, каково это вернуться на поле в Кубке России?
– Кайф, очень рад. В первую очередь Спасибо тренерскому штабу. Благодаря им я здесь. Я тренировался не полный цикл: тренировался и здесь и в «Банке» (вторая команда «Амкала», выступающая в Winline Кубке Медиалиги – Спортс’‘). Иногда было две тренировки в день. Спасибо за доверие, все благодаря тренерскому штабу.
– Где круче играть, в «Банке» или в «Амкале»?
– Я не разделяю Банку и «Амкал» – это одно и то же. Это семья, «Амкал», – рассказал хавбек «Амкала» и «Банки» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий