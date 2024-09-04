Дмитрий Медведев на воротах, 21-летний пресс-атташе, ориентир – английские клубы. Это соперник «Амкала» в Кубке России

«Космос» из Долгопрудного.

«Амкал» – единственный из медиаклубов, пробившийся в 1/64 Фонбет Кубка России. 4 сентября сыграют с «Космосом» из Долгопрудного. Это необычный соперник – он младше «Амкала» в три раза, использует слово «кэп» в новостях, а на воротах стоит Дмитрий Медведев.

Что это за клуб?

Запутанная история футбола в Долгопрудном: клуб дважды переезжал (в Химки и в Электросталь), в одном из проектов был Габулов

Нынешний «Космос» основан в 2022-м. Прежняя версия существовала в Долгопрудном до 1998-го, потом «Космос» переехал в Электросталь, а на его месте создали новый клуб под названием «Долгопрудный».

Долгое время команда не вылезала из чемпионата Московской области и любительских лиг, в 2012-м дебютировала в третьей лиге.

В 2020-м «Долгопрудный» объединился с другим новоделом, «Олимпом» из Химок (на тот момент ему было лишь два года). Это тот самый проект, куда приходил Владимир Габулов: бывший вратарь стал председателем совета директоров, тренером назначили Рината Билялетдинова.

Клуб сменил имя (на «Олимп-Долгопрудный»), но по-прежнему играл в родном Долгопрудном и даже досрочно взял золото ПФЛ-2020/21. Но потом внезапно объявил о переезде в Химки – уже без Габулова, покинувшего клуб. На сайте нынешнего «Космоса» объясняют, что это было сделано, поскольку инфраструктура Химок отвечала требованиям лиги.

После переезда в клубе заговорили и о смене концепции: планировали развивать лучших воспитанников «Химок», «Чертаново» и «Мастер-Сатурна». Кроме того, президент Тарас Воробель анонсировал разделение на два клуба: один хотели заявить в ФНЛ, а другой – оставить в ПФЛ.

Появилась молодежная команда: «Олимп-Долгопрудный-2», она и играла в третьей лиге, тогда как первая команда повысилась в классе. Дубль остался в Долгопрудном и играл на стадионе «Салют» – там же, где и основа до перебазирования.

В 2022-м «Олимп-Долгопрудный» исчез: РФС не выдал клубу лицензию на сезон-2022/23. За пару месяцев до этого появился новый клуб – «Космос». Открыли символично – 12 апреля 2022 года, в день космонавтики. Слоган в тему: «Назад в будущее» .

Вскоре исчез и «Олимп-Долгопрудный-2»: в последнем матче в его истории сыграл экс-игрок «Спартака» Никита Баженов, засветившийся и в «Олимпе-Долгопрудном». Нападающий рассказывал, что приходил в клуб в качестве «моста от тренерского штаба к молодым» – помогал опытом и подсказками.

С тех пор в Долгопрудном только «Космос» вместе с молодежной командой, «Космосом-2».

«Космос» – тоже медийный клуб. Выпустили форму с музеем космонавтики, используют слэнг, пресс-атташе – 21 год

После появления клуба в 2022-м одной из задач ставили привлечение новой аудитории. Об этом рассказывал помощник главного тренера «Космоса» Ренат Сабитов в интервью «Спорт-Экспрессу»:

«Понятно, что болельщики важны для любого клуба, но для нас особенно. Это безусловный приоритет.

Хотим сделать так, чтобы у людей возникало постоянное желание вернуться на стадион. Очевидно, что многое зависит от результата, но не только. Это и атмосфера на стадионе, и развлечения перед матчами. Приходя на игру, болельщик должен получить позитивное настроение и эмоциональный заряд на предстоящие дни.

Всему этому уделяется большое внимание. Есть конкретные шаги и цели по привлечению аудитории, тому, чтобы она стала лояльной бренду футбольного клуба «Космос». Нужно расти во всех направлениях».

Сабитов тогда заявил, что «Космос» точно не будет клубом-однодневкой: хотят выйти за пределы стадиона и стать заметным явлением в городе Долгопрудный. Ориентируются на английские клубы из низших дивизионов с крупной аудиторией .

Благотворительностью уже занимались: сразу после появления разработали при поддержке музея космонавтики лимитированную ретро-коллекцию футбольной формы. Вырученные средства направили местному благотворительному фонду «Сила веры».

Креативят и в обычное время: например, лучшим игрокам в нескольких номинациях вручили такие стильные статуэтки.

Пресс-атташе «Космоса» тоже лишь 21 год. Сергей Зейналов работает с марта 2024-го и омолаживает язык общения с болельщиками. Например, в конце августа «Космос» живо озаглавил новость об уходе капитана команды Артема Кузина: «Прощаемся с кэпом» .

А вот подпись к видео с тренировки в телеграм-канале клуба: «Утро среды начинаем на тренировочных движениях».

Привлекают внимание новые подходы к ведению текстовых трансляций. Например, против «Рязани» сммщик клуба вышел на поле с футболистами.

В составе «Космоса» есть несколько запоминающихся личностей. Например, на воротах стоит Дмитрий Медведев – 20-летний тезка зампреда Совбеза РФ! И нет, они не родственники: в «Космосе» – Дмитрий Евгеньевич.

Другая личность – Артемий Гунько, сын экс-спартаковца Дмитрия Гунько.

Встреча с медиафутбольным топ-клубом точно поможет привлечь внимание болельщиков.

Средний возраст игроков Космоса – 21,5 год. Идут среди лидеров группы Б Второй лиги

В «Космосе» делают ставку на молодежь. Средний возраст команды – 21,5 год. Лишь трое из нынешнего состава старше 24 лет – защитники Денис Кайков и Эдуард Рубчинский, а также полузащитник Самир Масимов. Руководит Космосом 39-летний Андрей Прошин, для него это первый тренерский опыт.

Несмотря на такой молодой состав, прямо сейчас «Космос» идет на третьем месте группы 3 Второй лиги Б за 11 туров до финиша (играют по системе весна-осень). Отстает от лидера, «Динамо» Владивосток, на 7 очков. Стабильно побеждают: последнее поражение было еще в начале июля.

В Кубке России уже победили 2:0 «Сахалин» в 1/128 финала. «Космос» блистал в турнире и в прошлом сезоне: на той же стадии уступили 1:2 «Рязани», но попали в хайлайты благодаря сумасшедшей бисиклете от полузащитника Ильи Левченкова, сравнявшего счет.

Теперь «Космос» ждет встреча с «Амкалом». Но даже перед таким ответственным матчем клуб не забывает о медийности – сделали командную фотографию с миниатюрным Кубком России. Готовятся к походу за полноценным.

Кто пройдет в 1/32 – узнаем уже скоро. «Амкал» и «Космос» играют в среду, в 16:00.

Как хорошо вы различаете города Подмосковья? Готовимся к «Амкалу» в Кубке России

Фото: «Матч ТВ»// Кирилл Чеходаров; Футбольный клуб «Космос»