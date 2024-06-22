«Броуки» вышли в полуфинал Медиалиги, обыграв «Родину Медиа» в серии буллиталити

«Родина Медиа» и «БроукБойз» сыграют в четвертьфинале Winline Медиалиги.

Ответный матч

22 июня, суббота

«Родина Медиа» – «БроукБойз» – 0:1 (0:1, 2:3 Б)

«Родина Медиа»: Сухоносов, Дядя Степа, Мура, Гас, Макеев, Тарасов, Маляров, Прокоп, Кент, Текила.

«БроукБойз»: Н. Зириков, Рзаев, Давыдов, Киряков, Жекич, Гриня, Соснин, Черный, Рахимов, Данилин, Яковлев.

Гол: 0:1 – Алишер (13).

Матч прошел на стадионе «Нижний Новгород».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Первый матч закончился вничью после основного времени (0:0) и победой «Родины Медиа» по буллиталити, что приравнивается к счету 1:0.