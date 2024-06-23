«Всевышний дал в сердце знак, чтобы я это сделал. Аль-Хамду ли-Ллях! Слава всевышнему!» Алишер о голе с центра поля

Полузащитник «БроукБойз» Алишер Рахимов рассказал о голе с центра поля.

– Алишер, какие эмоции после выхода в полуфинал?

– Только эмоции. Поблагодарить всевышнего, только поблагодарить. Аллах справедлив!

– Что у тебя было в голове, когда ты решил пробить с центра поля, еще и с нерабочей ноги?

– Просто всевышний мне дал это. Всевышний дал в сердце знак, чтобы я это сделал. Аль-Хамду ли-Ллях, аль-Хамду ли-Ллях (слава богу)! Слава всевышнему!

Говорят, в нашей религии нет кармы, есть справедливость. Поэтому бог все знает и все поставит на места, – рассказал хавбек «БроукБойз» в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

В ответном матче 1/4 финала Winline МФЛ против «Родины Медиа» Алишер Рахимов забил с 57 метров. «Броуки» одержали победу в серии буллиталити и по сумме двух встреч пробились в полуфинал.