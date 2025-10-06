0

«Мне кажется, он вообще не в контексте». Герман о словах Азамата, что «Амкал» летает в облаках

Герман Эль Класико не считает провалом вылет «Амкала» из WINLINE Кубка Медиалиги.

«Амкал» проиграл Lit Energy (0:0, 7:8 Б) в четвертьфинале и выбыл из турнира.

– Как относишься к словам Азамата Мусагалиева?

– Он напутал, думаю, ему некогда самому смотреть. Видимо, ему кто-то так скинул. Я вообще не рассуждал про финал, не понимаю, откуда он это взял.

Он, скорее, с облаков это взял, потому что меня спросили: «Кого ты хочешь, если пройти дальше?». Я ответил, что у нас один матч, и мы вообще не считаем дальше». Мне говорят: «Ну вот, если?». Надо же отвечать: «Хотел бы тогда с 2Drots». В ответ: «А с ними в финале не хотел бы?». Я сказал, что они не дойдут до финала. Я не рассуждал, как-будто, мы в финале. Это было еще перед «Матч ТВ». Куда загадывать? Мне кажется, что он вообще не в контексте был.

– Как бы ты описал этот сезон?

– Сказал бы, что этот сезон был волнообразным. Местами было сильно, местами – тяжеловато, но это спорт, как бы. Минимальная планка – топ восемь поддержана. Никогда не вылетали из топ восемь. Конечно, очень хочется выше, сильнее, хотелось бы в Китай. Где-то значит виноваты, где-то не хватило ресурсов на что-то.

Где-то надо быть выше, быстрее, сильнее, чтобы показывать хороший результат и в Кубке России, и в Кубке Лиги, и так далее, чтобы одно на другое не накладывалось, либо где-то взять паузу. Много пищи для размышлений.

Это не провальный сезон. Это бред абсолютный. Мы действующие победители сезона и кубка. Хотя очевидно, что титул Кубка Лиги возьмет другая команда. Мы останемся действующими чемпионами сезона еще год, – рассказал президент «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фируза Анвари.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
