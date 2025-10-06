«Пока получается, что я – главный ########». Некит о Китае

Некит объяснил предматачевую речь в кругу 2Drots.

«Как слова, что не надо быть ########### (балаболами) и оказаться там. Пока получается, что я – главный ######## (балабол).

Это слова о том, что много разговоров в команде про этот Китай. Надо не говорить про него, а там оказаться», – сказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Перед матчем WINLINE Кубка Лиги против «СиндЕката» Некит сказал: «В отличие от других ##########, мы отвечаем за слова – и будем в Китае!» 2D проиграли (0:1, 13:14 Б) и вылетели в нижнюю сетку.

Финал нижней сетки и супрефинал Кубка Лиги пройдут в Китае.