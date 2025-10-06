Сменчугас и Чиж не поедут в Китай с «СиндЕкатом»
Вячеслав Подберезкин назвал игроков «СиндЕката», которые не сыграют в Китае.
«СиндЕкат» и ФК «10» гарантировали, как минимум, финал нижней сетки WINLINE Кубка Медиалиги, который пройдет в Китае. Еще в этой стране состоится суперфинал турнира.
«Чиж точно не полетит в Китай. Из-за работы он не может летать [за границу]. Еще не может Сменчугов – он военный.
Надеюсь, другие ребята равноценно их заменят», – рассказал хавбек «СиндЕката» в интервью корреспонденту Спортса» Фирузу Анвари.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
