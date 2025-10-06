0

Сменчугас и Чиж не поедут в Китай с «СиндЕкатом»

Вячеслав Подберезкин назвал игроков «СиндЕката», которые не сыграют в Китае.

«СиндЕкат» и ФК «10» гарантировали, как минимум, финал нижней сетки WINLINE Кубка Медиалиги, который пройдет в Китае. Еще в этой стране состоится суперфинал турнира.

«Чиж точно не полетит в Китай. Из-за работы он не может летать [за границу]. Еще не может Сменчугов – он военный.

Надеюсь, другие ребята равноценно их заменят», – рассказал хавбек «СиндЕката» в интервью корреспонденту Спортса» Фирузу Анвари.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoВячеслав Подберезкин
«Сменчугас» Вадим Сменчугов
logoWinline Кубок Медиалиги
logoСиндЕкат
logoWinline Медиалига
Иван Чижов
logoФК 10
