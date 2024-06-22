«Амкал» не выигрывает трофеи с 2021 года. Единственная победа – на МКС
«Амкал» не может выиграть трофей уже три года.
Сегодня команда Германа Эль Класико проиграла 2Drots в четвертьфинале Winline Медиалиги (2:1, 3:4 Б, первый матч – 1:2).
Последний и единственный свой трофей клуб завоевал в 2021 году, обыграв 2D в финале МКС (2:0).
После этого клуб не может пробиться даже в финал МКС (в 2022-м и 2023-м), МФЛ (участвует со второго сезона) и казахстанской 1XBET MFL (участвовали в начале 2024-го).
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