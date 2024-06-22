Кузнецов после победы над «Амкалом»: «Собрали столько людей на трибунах – это наш медиафутбол. Страны Европы будут нам завидовать»

Дмитрий Кузнецов поделился впечатлениями после победы над «Амкалом».

2Drots Кузнецова выиграли в 1/4 финала Winline МФЛ (1:2, 4:3 Б, первый матч – 2:1).

« » – одна из лучших команд на данный момент. Ее вылет – стечение обстоятельств, потому что они на нас попали.

Когда-то наша серия прервется, но хотелось бы, чтобы она длилась как можно больше. А им я желаю всего хорошего.

Теперь нужно узнать, кто нам попадется в полуфинале и спокойно готовиться. Мы восстановимся, подготовимся, поработаем над тактикой.

Сегодня мы и «Амкал» собрали столько людей на трибунах – это наш медиафутбол. Думаю, многие страны Европы будут нам завидовать», – сказал главный тренер 2D.

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