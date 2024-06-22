Журналист, которого ударил Кузнецов, обратился в травмпункт: «Я не тыкал ему телефоном в лицо, старался не мешать, ничего не нарушал»

Теги происшествия Дмитрий Кузнецов Амкал 2Drots Winline Медиалига Альберт Осколков Медиафутбол

Корреспондент канала «Медиа Арена» рассказал о нападении на него тренеров 2Drots.

Инцидент произошел в первом тайме матча Winline Медиалиги между «Амкалом» и 2Drots. Главный тренер 2D Дмитрий Кузнецов ногой ударил снимавшего его журналиста, которого зовут Юра, а затем помощник Кузнецова Альберт Осколков попытался ударить парня кулаком по лицу.

«Нахожусь сейчас за пределами стадиона «Нижний Новгород». Рассказываю про инцидент с Кузнецовым. Я стоял на бровке со другими представителями СМИ. Никаких правил не нарушали. Манна получил травму, и, насколько я знаю, в перерывах и паузах СМИ имеют право выйти на поле и снимать. 

По крайней мере я и другие представители СМИ работали на протяжении пяти сезонов. И никаких санкций со стороны руководства МФЛ не было. Считаю, что мое нахождение на поле в данный момент не нарушало никаких правил.

Я снимал Дмитрия Викторовича Кузнецова спереди и старался максимально не мешать, чтобы он решил свои моменты с судьей. Максимально, насколько мог, снимал далеко и не тыкал ему телефоном в лицо. После чего очень эмоциональный Дмитрий Викторович посмотрел на меня, выбил телефон из рук и ударил ногой по моей ноге.

Чтобы не усугубить ситуацию своим присутствием, я убежал с поля, где на меня накинулся, если не ошибаюсь, второй тренер 2Drots [Альберт Осколков] Он ударил меня кулаком в голову. Также подбегал Белка. 

В этот момент меня забрали сотрудники стадиона и отвели в подтрибунное помещение. Вернули телефон и очки. Все в целости и сохранности.

Я никак не мешал, никого не бил сзади, как это говорится в других видео. Никакого вреда не приносил. Просто выполнял свою работу», – сказал журналист. 

В телеграм-канале «Медиа Арена» отметили, что корреспондент обратился в травмпункт в связи с головокружением после удара представителя 2Drots.

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2 комментария
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