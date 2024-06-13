Лахтер о Кузяеве и Оздоеве в «Гавре» и ПАОК: «Россияне едут в такие клубы, потому что грандам и крепким европейским середнякам они не нужны» 

Деннис Лахтер высказался о карьерах Далера Кузяева и Магомеда Оздоева.

«В какой команде играет Кузяев? «Гавр» с горем пополам вышел в Лигу 1 и таким же образом сохранил прописку, заняв 15-е место. Далер был ведущим игроком « ». После нескольких отказов продлевать контракт с «Зенитом» и найти клуб в Европе перед любым другим футболистом дверь в «Зенит была бы закрыта, но его вернули обратно. Он был стабильным игроком сборной России, «Зенита» — и уезжает в команду, которая чуть не вылетела из Лиги 1. О чем дальше можно говорить?

Если Кузяев суперфутболист, почему в нем был заинтересован только один « »? Он свою мечту осуществил — поиграл в Европе. За сезон против сильных соперников он сыграл матчей больше, чем за шесть лет в «Зените» и еврокубках.

В ПАОК у нас стал чемпионом, который был игроком основы «Зенита». В этом и парадокс, что российские игроки едут в такие клубы, потому что грандам и крепким европейским середнякам они не нужны», — сказал футбольный агент.