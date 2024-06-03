Фил Воронин: «Я хочу выкупить проект ФК «Банка». Но Герман не хочет идти на переговоры – это его самый ценный актив сейчас»

Фил Воронин хочет выкупить у «Амкала» проект ФК «Банка».

– ФК «Банка» относится к продакшену «Амкала»? Или это что-то отдельное?

– Конечно, относится. У меня есть мысль выкупить проект ФК «Банка» и стать полноправным владельцем. Еще выкупить Фикуса, но его тяжело, потому что надо закупить две тонны Red Bull. Пока коплю на это.

Но Гера не хочет идти на переговоры по продаже. Мне кажется, что это его самый ценный актив сейчас. После Скроботова, – сказал защитник FC Bus в интервью Фирузу Анвари.