Сибскана: «Не все в «Амкале» осознают, за какую команду играют. Можно проиграть 1:4 даже FC Bus, но не потерять при этом лица. Тут лицо было просрано»

Сибскана считает, что часть игроков в «Амкале» не осознают, за кого они играют.

В заключительном туре группового этапа МФЛ-5 «Амкал» разгромно проиграл FC Bus (1:4).

– Недавно ####### (проиграл) 1:6 одной из лучших команд Беларуси в составе Inform. Но, честно говоря, лицо сохранил при этом. А в матче с FC Bus лицо сохранить не удалось, хотя проиграли с меньшим счетом. Не все, наверное, осознают, за какую команду они играют.

– А какой процент в команде таких игроков?

– Когда говорят такие вещи, не называется количество людей и личности. Это все видно на поле: кто заряжет, у кого горят глаза, кто дает эмоции. Я себя таким представить не могу, чтобы у тебя была такая трибуна и команда, а ты ходил с кислым ###### (лицом).

– Такие люди не достойны играть за «Амкал»?

– Тут вопрос не в том, достойны или нет. Эта культура перенимается. Когда у тебя меняется столько игроков, эту культуру и багаж медийных знаний тяжелее передать.

Хороший пример – «Реал», который из поколения в поколение это передает, держит чемпионский дух. Мы пока такого не можем сделать, через тернии ###### (двигаемся).

Это было позорное поражение по энергетике и самоотдаче. Можно проиграть 1:4 даже FC Bus, но не потерять при этом лица. Тут ##### (лицо) было просрано, – заявил капитан «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.