АртПо: «Все пишут, что я не тренер. Но мне хватило 10 минут, чтобы похоронить «Амкал»

Артем Польшаков рассказал о том, как заменил на бровке тренеров команды.

– Казалось, будет напряженная концовка, когда ваших тренеров удалили…

– Когда их удалили, был счет 2:1. Вот мне в комментариях пишут: «Ты – тиктокер, ты в футболе не разбираешься, только и смотришь футбол по шортсам в ютуб». Все пишут, что я не тренер. Но мне хватило 10 минут, чтобы похоронить «Амкал». При мне – 2:0», – рассказал нападающий FC Bus в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

Во втором тайме матча FC Bus – «Амкал» у «Автобуса» был удален помощник главного тренера Роман Герасименко за показанные средние пальцы болельщикам «Амкала». Так как он не находился в заявке на матч, последовало удаление и главного тренера. После этого на бровке руководил командой .

Напомним, « » сенсационно проиграл FC Bus (1:4) в заключительном туре .