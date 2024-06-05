«Я весь матч бегал и думал: «Где Кутуз?» Давыд о матче против «Десятки»

Теги Winline Медиалига БроукБойз ФК 10 «Кутуз» Сергей Кутузов Илья Давыдов Медиафутбол

Илья Давыдов высказался о матче против ФК «10» в 7-м туре Winline Медиалиги.

«По игре мы наиграли выбегание: выбежали – забили гол. Наигрывали стандарты – 2 гола со стандартов.

Была поставлена четкая задача: Кутуз – 70% голов приносит команде. Бл#%ь я весь матч бегал и думал: «Где Кутуз?»

Подсказывал Жеке, Грише. Мы бегали и друг другу подсказывали: «Вот Кутуз бежит». На остальных нам было насрать в основном. Задачу выполнили», – рассказал защитник «Броуков». 

В 7-м туре Медиалиги «Броуки» обыграли ФК «10» (3:1). Это первое поражение «Десятки» в МФЛ-5.

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