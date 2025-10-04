Sky Club рэпера Macan против GOATS x ALLSTARS, T-Squad сыграет с Blatosphera в Media Basket
Результаты 1-го игрового дня Лига Ставок Media Basket.
Лига Ставок Media Basket, Gameday 1
T-Squad – Sayonara Boys Club (команда Элджея), начало – в 16:45
GOATS x ALLSTARS – Sky Club (команда Macan), начало – в 17:45
T-Squad – Blatosphera (команда Словетского), начало – в 18:45
DAWGS – Players Club (команда Obladaet), начало – в 20:00
Sky Club (команда Macan) – MDK, начало – в 21:00
Alikson Team – Players Club (команда Obladaet), начало – в 21:45
Матчи проходят в Москве в «Международном центре бокса».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости