0

Sky Club рэпера Macan против GOATS x ALLSTARS, T-Squad сыграет с Blatosphera в Media Basket

Результаты 1-го игрового дня Лига Ставок Media Basket.

Лига Ставок Media Basket, Gameday 1

T-Squad – Sayonara Boys Club (команда Элджея), начало – в 16:45

GOATS x ALLSTARS – Sky Club (команда Macan), начало – в 17:45

T-Squad – Blatosphera (команда Словетского), начало – в 18:45

DAWGS – Players Club  (команда Obladaet), начало – в 20:00

Sky Club (команда Macan) – MDK, начало – в 21:00

Alikson Team – Players Club  (команда Obladaet), начало – в 21:45

Матчи проходят в Москве в «Международном центре бокса».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
