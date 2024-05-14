Кутуз, Шакир, Алишер – в символической сборной 3-го тура Winline Медиалиги

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Кутуз вновь попал в символическую сборную тура Winline Медиалиги.

В 4-м туре МФЛ-5 против FC Bus нападающий ФК «10» сделал покер красным мячом.

Символическая сборная 4-го тура

Вратарь: Влад Елеференко («Народная Команда»);

Защитники: Петр Тен (ФК «10»), Ива (ФК «10»), Грек (ФК «10»), Иван Гусев (ФК «10»);

Полузащитники: Кирей (ФК «10»), Шерш (ФК «10»), Алишер Рахимов («БроукБойз»), Пича («Амкал»);

Нападающие: Шакир (GOATS), Кутуз (ФК «10»).

Игроков в сборную выбирали подписчики телеграм-канала Медиафутбол на Sports.

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