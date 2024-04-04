Маврин не считает уход Прокопа потерей для «Амкала»: «Неважно, кто уходит из большого бренда, – бренд остается большим»

Теги Амкал Winline Медиалига Родина Медиа Прокоп Василий Маврин Медиафутбол

Василий Маврин отреагировал на переход Прокопа из «Амкала» в «Родину Медиа».

– Насколько уход Прокопа – потеря для «Амкала»?

– Да никакой потери нет. Я уходил в прошлом году – это было потерей? «Амкал» так же играл. Хорошо играл. Неважно, кто уходит из большого бренда, – бренд остается большим.

В свое время так про Сибыча говорили, но тем не менее «Амкал» сейчас работает без него. Да, он в «Амкале», но его меньше становится.

«Амкал» при этом не перестает быть «Амкалом». Новый люди приходят и становятся новыми звездами. Большие корпорации так работают.

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