Маврин не считает уход Прокопа потерей для «Амкала»: «Неважно, кто уходит из большого бренда, – бренд остается большим»

Василий Маврин отреагировал на переход Прокопа из «Амкала» в «Родину Медиа».

– Насколько уход Прокопа – потеря для «Амкала»?

– Да никакой потери нет. Я уходил в прошлом году – это было потерей? «Амкал» так же играл. Хорошо играл. Неважно, кто уходит из большого бренда, – бренд остается большим.

В свое время так про Сибыча говорили, но тем не менее «Амкал» сейчас работает без него. Да, он в «Амкале», но его меньше становится.

«Амкал» при этом не перестает быть «Амкалом». Новый люди приходят и становятся новыми звездами. Большие корпорации так работают.