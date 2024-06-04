Андрей Каряка вышел из командного чата «Родины Медиа» после игры с «Тандемом». Тренер может покинуть клуб

Теги Андрей Каряка Winline Медиалига Родина Медиа «T-Killah» Александр Тарасов Медиафутбол

Андрей Каряка может уйти из «Родины Медиа».

Во время тайм-аута на игре «Родина Медиа» – «Тандем» между Текилой и Карякой случился конфликт на тему красного мяча.

После матча главный тренер «РМ» покинул командный чат.

Текила сообщил, что скоро состоится разговор с тренером, в котором решится его будущее в команде.

Каряка возглавляет «Родину Медиа» со второго сезона Winline Медиалиги. С клубом он выиграл МФЛ-3 и Суперкубок Медиалиги.

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