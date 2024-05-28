Текила: «Судьи и комментаторы предвзяты к нам. 11 футболистов не достаточно, чтобы прибить «Родину Медиа». Им нужно 14 игроков»

Текила высказался о том, что судьи и комментаторы предвзяты к «Родине Медиа».

– В матче с ФК «10» вы опять говорили, что комментатор влияет на игру...

– Конечно! Судьи предвзято относятся к нам, комментаторы – тоже. Душат «Родину Медиа», боятся. Мы сильная команда. Понимают, что 11 игроков не достаточно, чтобы прибить нас. Нужно 12, 13, 14 игроков. В матче с «Десяткой» мы играли против 14 игроков.

– Но комментаторы же работают на каждом матче...

– Некоторые комментаторы предвзяты, они нас недолюбливают: Дурасов, Чепурин. Это ощущается.

– Они же просто говорят свое мнение до того, как судья приходит в комментаторскую.

– Нет. Если посмотреть, то идет обсуждение и намеки. Дурасов в игре с Fight Nights сказал: «Ну, как же? Посмотрите, это же очевидная рука. Вы должны поставить пенальти». Комментатор так поступать не должен, – заявил президент «Родины Медиа» в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.