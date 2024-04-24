Тарасов о Каряке: «Он меня ставит на место. Минута до конца, он мне: «Иди давай на замену!» А я замерз, мне 37, размяться надо. Сказал: «Ладно, слушаюсь»

Теги Дмитрий Тарасов Андрей Каряка Отар Кушанашвили Титан брань Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Дмитрий Тарасов рассказал о тренерских методах Андрея Каряки.

Каряка тренирует команду Winline Медиалиги «Родина Медиа». Тарасов является президентом и игроком клуба.

Отар Кушанашвили: «Тренер Каряка может очень грубо поставить на место?»

Дмитрий Тарасов: «Он меня ставит на место. В матче с «Титаном» я вышел в старте, по ходу первого тайма меня заменили. Я думал, что на второй тайм тоже выйду в том же составе, которым мы начинали матч».

Смотрю – в составе меня нет. Ладно, #####, Константинович, спасибо, я тебя уважаю, твой выбор. Главное – победа команды, для меня это всегда на первом месте.

Стоим с ним на бровке, переживаем. И за минуту до конца угловой, он мне говорит: «Иди давай! Я после углового тебя обратно заменю». А я замерз, мне 37 лет, мне размяться надо сначала! А он мне: «Иди, я тебе сказал!»

Кушанашвили: «Я это наблюдал, но думал, это какая-то шутливая сценка».

Тарасов: «Я говорю: «Ладно, слушаюсь». Че я могу сделать?»

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Грубость, бесчувствие, бессердечие, как у большинства наших тренеров: царь, и бог и воинский начальник. (
+3
-1
+2
Медиафутбол, Тарасов, Каряка, Кушанашвили. Осталось только Лену беркову добавить и Собчак и будет дом2.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий