Тарасов о Каряке: «Он меня ставит на место. Минута до конца, он мне: «Иди давай на замену!» А я замерз, мне 37, размяться надо. Сказал: «Ладно, слушаюсь»

Дмитрий Тарасов рассказал о тренерских методах Андрея Каряки.

Каряка тренирует команду « ». Тарасов является президентом и игроком клуба.

: «Тренер Каряка может очень грубо поставить на место?»

: «Он меня ставит на место. В матче с «Титаном» я вышел в старте, по ходу первого тайма меня заменили. Я думал, что на второй тайм тоже выйду в том же составе, которым мы начинали матч».

Смотрю – в составе меня нет. Ладно, #####, Константинович, спасибо, я тебя уважаю, твой выбор. Главное – победа команды, для меня это всегда на первом месте.

Стоим с ним на бровке, переживаем. И за минуту до конца угловой, он мне говорит: «Иди давай! Я после углового тебя обратно заменю». А я замерз, мне 37 лет, мне размяться надо сначала! А он мне: «Иди, я тебе сказал!»

Кушанашвили: «Я это наблюдал, но думал, это какая-то шутливая сценка».

Тарасов: «Я говорю: «Ладно, слушаюсь». Че я могу сделать?»