Николай Осипов назвал Флорентино Переса лучшим боссом футбольного клуба в мире.

«Почему Перес лучший спортивный менеджер в мире? Тут все очевидно.

Перес – это человек, который собрал самую звездную команду за всю историю. Это человек, который и продолжает ее собирать: если нужен Мбаппе – он берет и покупает, если нужен Беллингем – берет и покупает.

Это человек, который умеет убеждать, видит перспективу и самое главное – побеждает. Результат любого эффективного менеджера – это умение зарабатывать деньги и побеждать. В спорте – победы, в бизнесе – деньги.

« » – это клуб, который и зарабатывает, и побеждает. Это подтверждает, что господин – лучший в своем деле. О его человеческих качествах не нам разговаривать, потому что мы не знакомы. Но как специалист – его дело говорит само за себя», – рассказал президент в интервью Спортсу.

«Футбол – устарел. Во всем проигрывает баскетболу, Dota 2 и CS». Звезды медиафутбола о финале Лиги чемпионов

