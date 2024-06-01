«Перес – лучший в мире. В спорте – победы, в бизнесе – деньги». Президент Медиалиги Осипов о боссе «Реала»

Теги Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Флорентино Перес Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов назвал Флорентино Переса лучшим боссом футбольного клуба в мире.

«Почему Перес лучший спортивный менеджер в мире? Тут все очевидно.

Перес – это человек, который собрал самую звездную команду за всю историю. Это человек, который и продолжает ее собирать: если нужен Мбаппе – он берет и покупает, если нужен Беллингем – берет и покупает.

Это человек, который умеет убеждать, видит перспективу и самое главное – побеждает. Результат любого эффективного менеджера – это умение зарабатывать деньги и побеждать. В спорте – победы, в бизнесе – деньги.

«Реал» – это клуб, который и зарабатывает, и побеждает. Это подтверждает, что господин Флорентино – лучший в своем деле. О его человеческих качествах не нам разговаривать, потому что мы не знакомы. Но как специалист – его дело говорит само за себя», – рассказал президент Winline Медиалиги в интервью Спортсу.

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3 комментария
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из всех языков мира Осипов выбрал язык фактов
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