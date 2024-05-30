Ватцке о Суперлиге: «Не стоит недооценивать Переса, сегодняшний «Реал» – его огромная заслуга. Но победа «Боруссии» в финале более вероятна, чем запуск проекта, думаю»
Ханс-Йоахим Ватцке считает реализацию проекта Суперлиги маловероятной.
– Переживаете ли вы, что Суперлига может возродиться?
– По правде говоря, нет. Мне ясно лишь одно – никогда не стоит недооценивать Флорентино [Переса], учитывая его настойчивость. Его не зря сравнивают с таким человеком, как Сантьяго Бернабеу. То, чем сегодня является «Реал» – результат его огромной работы.
Ни один из клубов, которые по-прежнему принадлежат сосьос, не может похвастаться столь же влиятельным и могущественным президентом, и он, очевидно, использует это во благо «Мадрида». Он особенный человек.
– Что вероятнее – запуск Суперлиги или победа «Боруссии» в финале?
– Несмотря на то, что «Реал» – явный фаворит, я думаю, что победа в субботу более вероятна, чем успех Суперлиги, – сказал гендиректор дортмундской «Боруссии».