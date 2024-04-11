Дмитрий Тарасов: «Если Галактионов хочет выиграть чемпионство, ему нужно вернуть в «Локо» меня. Я точно помогу. В качестве игрока или в руководстве – 101%»

Дмитрий Тарасов уверен, что сможет помочь «Локомотиву» выиграть РПЛ.

«Не хочу лезть в тренерскую работу и не знаю, является ли проблемной позиция нападающего в « ». Тренеру виднее. Но если он хочет выиграть чемпионство, ему нужно вернуть в «Локомотив» меня. Я уже 100 раз об этом говорил. Я точно помогу выиграть чемпионат. В качестве игрока или в руководстве – 101%.

Сложно будет отказаться от президентства « ». Но если позвонит Галактионов и скажет, что есть задача выиграть чемпионство, я бы договорился», – сказал бывший футболист железнодорожников.