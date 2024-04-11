Дмитрий Тарасов: «Если Галактионов хочет выиграть чемпионство, ему нужно вернуть в «Локо» меня. Я точно помогу. В качестве игрока или в руководстве – 101%»

Теги Локомотив Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия Михаил Галактионов Чемпионат.com Родина Медиа Футбол

Дмитрий Тарасов уверен, что сможет помочь «Локомотиву» выиграть РПЛ.

«Не хочу лезть в тренерскую работу и не знаю, является ли проблемной позиция нападающего в «Локомотиве». Тренеру виднее. Но если он хочет выиграть чемпионство, ему нужно вернуть в «Локомотив» меня. Я уже 100 раз об этом говорил. Я точно помогу Галактионову выиграть чемпионат. В качестве игрока или в руководстве – 101%.

Сложно будет отказаться от президентства «Родины Медиа». Но если позвонит Галактионов и скажет, что есть задача выиграть чемпионство, я бы договорился», – сказал бывший футболист железнодорожников. 

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18 комментариев
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Пятница вроде завтра…
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Ну в юмор у него никогда особо не получалось.
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Вакансии "клоун" в Локо вроде нет на данный момент.
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Только если в роли штатного минетчика
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Вроде 9 лет играл в Локо, но своим так и не стал .
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Ахахах. Я чаем аж поперхнулся🤣🤣🤣
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Что с ними, кривоногими, со всеми, на пенсии происходит?
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Эта роль уже занята в Локо)
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надеюсь, шутит
но, зная Димасика, он на серьезных щщах это задвинул
а это уже клиника
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Ответ Григорий Геник
Пятница вроде завтра…
У него каждый день пятница.😅
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Ответ razoblachitel
Вакансии "клоун" в Локо вроде нет на данный момент.
ну Дзюба тоже не вечный
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Ответ gangstarr
Только если в роли штатного минетчика
интересные у вас амплуа в Локо
потому в голове один мотив...
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Ответ Геннадий Киселев
Что с ними, кривоногими, со всеми, на пенсии происходит?
Деньги заканчиваются
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