Дмитрий Тарасов: «Если Галактионов хочет выиграть чемпионство, ему нужно вернуть в «Локо» меня. Я точно помогу. В качестве игрока или в руководстве – 101%»
Дмитрий Тарасов уверен, что сможет помочь «Локомотиву» выиграть РПЛ.
«Не хочу лезть в тренерскую работу и не знаю, является ли проблемной позиция нападающего в «Локомотиве». Тренеру виднее. Но если он хочет выиграть чемпионство, ему нужно вернуть в «Локомотив» меня. Я уже 100 раз об этом говорил. Я точно помогу Галактионову выиграть чемпионат. В качестве игрока или в руководстве – 101%.
Сложно будет отказаться от президентства «Родины Медиа». Но если позвонит Галактионов и скажет, что есть задача выиграть чемпионство, я бы договорился», – сказал бывший футболист железнодорожников.
но, зная Димасика, он на серьезных щщах это задвинул
а это уже клиника
потому в голове один мотив...