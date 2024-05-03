«Кумиров в РПЛ становится меньше. Спроси ребят на улице: Хави Симонса назовут чаще, чем Пиняева, Глушенкова, Зиньковского». Осипов о звездах

Николай Осипов считает, что в российском футболе мало кумиров и медийных игроков.

– Кумиров в нашем футболе становится меньше. Чтобы кумиры были интересны аудитории, нужно делать то, что отчасти делаем мы [ ], – показать их открытость, их образ жизни.

Можно выйти на улицу и спросить, кто сейчас лучший молодой футболист, на которого вы хотели бы равняться. И, к сожалению, ребят, назвавших , , Зиньковского или , будет гораздо меньше, чем тех, кто назовет звезд уровня Мбаппе и Холанда.

Взять того же Хави Симонса. По-футбольному он еще не сильно сформировался, но уже завоевал огромную аудиторию среди молодежи своей открытостью и соцсетями. Его назовут чаще, чем ребят из , о которых я говорил выше.

– В РПЛ кто медиаперсонаж?

– Дзюба. Увидел на Спортсе статистику, что сыграл едва ли не меньше всех основных нападающих «Локомотива», то есть, скорее всего, его путь в «Локо» закончен. Да, он не всегда совершает правильные поступки, если вспоминать, например, его срывы на корреспондентов или какие-то моменты его личной жизни, которые выходили в массы.

Но Тема харизмой, умением быть в кадре, чувством юмора вовлекает и влюбляет в футбол молодую аудиторию. И после него как будто бы пропасть, – сказал президент Winline МФЛ.