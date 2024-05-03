«Кумиров в РПЛ становится меньше. Спроси ребят на улице: Хави Симонса назовут чаще, чем Пиняева, Глушенкова, Зиньковского». Осипов о звездах

Теги Спартак Локомотив Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия бундеслига Германия РБ Лейпциг Михаил Моссаковский Антон Зиньковский Данил Глебов Максим Глушенков Сергей Пиняев Хави Симонс Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов считает, что в российском футболе мало кумиров и медийных игроков.

– Кумиров в нашем футболе становится меньше. Чтобы кумиры были интересны аудитории, нужно делать то, что отчасти делаем мы [Медиалига], – показать их открытость, их образ жизни.

Можно выйти на улицу и спросить, кто сейчас лучший молодой футболист, на которого вы хотели бы равняться. И, к сожалению, ребят, назвавших Пиняева, Глушенкова, Зиньковского или Глебова, будет гораздо меньше, чем тех, кто назовет звезд уровня Мбаппе и Холанда.

Взять того же Хави Симонса. По-футбольному он еще не сильно сформировался, но уже завоевал огромную аудиторию среди молодежи своей открытостью и соцсетями. Его назовут чаще, чем ребят из РПЛ, о которых я говорил выше.

– В РПЛ кто медиаперсонаж?

– Дзюба. Увидел на Спортсе статистику, что Артем сыграл едва ли не меньше всех основных нападающих «Локомотива», то есть, скорее всего, его путь в «Локо» закончен. Да, он не всегда совершает правильные поступки, если вспоминать, например, его срывы на корреспондентов или какие-то моменты его личной жизни, которые выходили в массы.

Но Тема харизмой, умением быть в кадре, чувством юмора вовлекает и влюбляет в футбол молодую аудиторию. И после него как будто бы пропасть, – сказал президент Winline МФЛ.

20 комментариев
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Представляю этот диалог:
- Кто твой кумир, парень?
- Зиньковский
- Ахахах (смех Жириновского)
+16
-2
+14
Всегда радует, что 28 летний Зиньковский во всех топах молодых и перспективных:))
+12
-1
+11
На счёт Хави Симмонса прав. Он ещё в дубле ПСЖ был, а мой 9-летний племянник уже о нём откуда-то знал
+10
-1
+9
То то дети играют о дворах в майках игроков Медиалиги по всей стране, а не в майках Месси, Роналдо и Мбапе.
Упаси Боже.
+3
-1
+2
какие Пиняев, Глушенков, Зиньковский и Глебов звезды? максимум, Глушенков щас более менее хорош, остальные средненькие футболисты, которые дальше своих клубов не уедут никуда, а Зиньковского и то скоро из Спартака уберут
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А почему кумирами должны быть пешеходы, от которых мяч на два метра отлетает?
То, что они считают себя "профессионалами" и выходят на матчи колхоз-лиги, еще не делает из них звезд. На уровне мирового футбола все они - просто лютые днища, которых в любой европейской лиге сотни.
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Ну да. Забавно если б фанатели от Глушенкова, Зиньковского или Глебова.))
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Зиньковский даже с уходом Промеса не может пробиться в основу Спартака, тоже мне кумир поколения.
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Ответ pit4er
На счёт Хави Симмонса прав. Он ещё в дубле ПСЖ был, а мой 9-летний племянник уже о нём откуда-то знал
пиар машина работает , но и сам игрок идет к мечте , а кто то остается фристайлерами мастурами, мудриками и прочими показушниками
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Ответ rigobersong
Всегда радует, что 28 летний Зиньковский во всех топах молодых и перспективных:))
Как Эль-Шаарави и Адама Траоре
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Так Зиньковский и не звезда, чтоб его называть)

Молодых тоже не всегда назовут - нужна проверка временем.
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Что поделаешь.Даже у нас во дворах 60х были Гарринчи,Пеле.На Кожаный мяч даже команда Сантос заявлялась.Это звёзды на них быть хотели похожи.
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Николай Осипов, Хави Симонс, кто эти люди?
Про Зиньковского слышал, но не видел вживую.
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Ничего, что Хави Симонс в 19 из Барсы в ПСЖ перешёл, конечно, его будет знать.
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Чтобы были кумиры, должны быть международные соревнования.
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Нынешним детям реальный футбол в принципе мало интересен. Матчи они не смотрят, сами не играют, разве что в пес или фифу, где и раньше игроки рфпл не особо котировались (кроме может Халка и ещё парочки хайповых легов), а сейчас я даже не знаю есть они вообще там или нет.
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