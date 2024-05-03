«Кумиров в РПЛ становится меньше. Спроси ребят на улице: Хави Симонса назовут чаще, чем Пиняева, Глушенкова, Зиньковского». Осипов о звездах
Николай Осипов считает, что в российском футболе мало кумиров и медийных игроков.
– Кумиров в нашем футболе становится меньше. Чтобы кумиры были интересны аудитории, нужно делать то, что отчасти делаем мы [Медиалига], – показать их открытость, их образ жизни.
Можно выйти на улицу и спросить, кто сейчас лучший молодой футболист, на которого вы хотели бы равняться. И, к сожалению, ребят, назвавших Пиняева, Глушенкова, Зиньковского или Глебова, будет гораздо меньше, чем тех, кто назовет звезд уровня Мбаппе и Холанда.
Взять того же Хави Симонса. По-футбольному он еще не сильно сформировался, но уже завоевал огромную аудиторию среди молодежи своей открытостью и соцсетями. Его назовут чаще, чем ребят из РПЛ, о которых я говорил выше.
– В РПЛ кто медиаперсонаж?
– Дзюба. Увидел на Спортсе статистику, что Артем сыграл едва ли не меньше всех основных нападающих «Локомотива», то есть, скорее всего, его путь в «Локо» закончен. Да, он не всегда совершает правильные поступки, если вспоминать, например, его срывы на корреспондентов или какие-то моменты его личной жизни, которые выходили в массы.
Но Тема харизмой, умением быть в кадре, чувством юмора вовлекает и влюбляет в футбол молодую аудиторию. И после него как будто бы пропасть, – сказал президент Winline МФЛ.
- Кто твой кумир, парень?
- Зиньковский
- Ахахах (смех Жириновского)
Упаси Боже.
То, что они считают себя "профессионалами" и выходят на матчи колхоз-лиги, еще не делает из них звезд. На уровне мирового футбола все они - просто лютые днища, которых в любой европейской лиге сотни.
Молодых тоже не всегда назовут - нужна проверка временем.
Про Зиньковского слышал, но не видел вживую.