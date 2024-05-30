Мазур, Бельга, Гиля, Яковлев и Челидзе пропустят матч с ФК «10» из-за травм и болезней

Теги Павел Яковлев Денис Анисимов Илья Гилязутдинов Илья Мазуров Георгий Челидзе 2000 Максим Данилин 2001 Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз ФК 10 Табриз Мирзоалиев Раджаб Абукассим Медиафутбол

Дмитрий Егоров сообщил, что 8 игроков команды пропустят матч с ФК «10».

«Атака: Данилин, Мазуров, Гилязутдинов (все – колено), Яковлев (рецидив пневмонии)

Вся линия.

Опорная зона: Мирзоалиев (травма), Бельга (операция), Анисимов (восстановление после пневмонии, готовность непонятна), Челидзе (травма)

Итого: 6 игроков основы + 2 ротации 

Представим ФК «10» без Кутуза, Кирея, Шерша и еще 3-х игроков состава и получим неутешительный прогноз.

Впрочем, хороши две вещи:

1. Травмы и болезни должны закончиться к плей-офф.

2. Даже с потерями мы вряд ли пропустим больше одного от ФК «10», – написал президент «Броуков». 

 

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