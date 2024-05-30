Мазур, Бельга, Гиля, Яковлев и Челидзе пропустят матч с ФК «10» из-за травм и болезней
Дмитрий Егоров сообщил, что 8 игроков команды пропустят матч с ФК «10».
«Атака: Данилин, Мазуров, Гилязутдинов (все – колено), Яковлев (рецидив пневмонии)
Вся линия.
Опорная зона: Мирзоалиев (травма), Бельга (операция), Анисимов (восстановление после пневмонии, готовность непонятна), Челидзе (травма)
Итого: 6 игроков основы + 2 ротации
Представим ФК «10» без Кутуза, Кирея, Шерша и еще 3-х игроков состава и получим неутешительный прогноз.
Впрочем, хороши две вещи:
1. Травмы и болезни должны закончиться к плей-офф.
2. Даже с потерями мы вряд ли пропустим больше одного от ФК «10», – написал президент «Броуков».