Мазур, Бельга, Гиля, Яковлев и Челидзе пропустят матч с ФК «10» из-за травм и болезней

Дмитрий Егоров сообщил, что 8 игроков команды пропустят матч с ФК «10».

«Атака: , , (все – колено), (рецидив пневмонии)

Вся линия.

Опорная зона: Мирзоалиев (травма), Бельга (операция), Анисимов (восстановление после пневмонии, готовность непонятна), (травма)

Итого: 6 игроков основы + 2 ротации

Представим ФК «10» без Кутуза, Кирея, Шерша и еще 3-х игроков состава и получим неутешительный прогноз.

Впрочем, хороши две вещи:

1. Травмы и болезни должны закончиться к плей-офф.

2. Даже с потерями мы вряд ли пропустим больше одного от ФК «10», – написал президент «Броуков».