«На следующей неделе приедет Бельга, еще через неделю – Мохаммед. Возможно, никто не потребуется». Хачатурян о трансферах «Броуков»

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Артем Хачатурян рассказал о планах «БроукБойз» на дозаявочное окно.

– Еще перед сезоном Егоров был недоволен трансферной политикой. Как сейчас с этим обстоят дела?

– Не знаю, надо Диму спрашивать, это же говорил, а не я. Я считаю, что все было хорошо.

– Еще двоих игроков потеряли из-за травм – Гилю и Салама.

– Больше. У нас еще сейчас травмированы Аюб и Гео.

– Уже есть планы на дозавявку игроков после 5-го тура?

– Зависит от того, насколько быстро ребята смогут восстановиться. Мы пока не понимаем по конкретным срокам. Самого худшего удалось избежать, так что [если] ребята будут готовы – никто не потребуется.

– Из ливийцев остался только Аюб?

– На следующей неделе приедет Бельга, еще через неделю – левый защитник Мохаммед и, возможно, еще два человека, – рассказал спортивный директор «БроукБойз» в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

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