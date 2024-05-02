«Спартак» и Медиалига обсуждают проведение матча. Осипов сказал: «Надеемся, отсутствие человека, который не был лоялен к медиафутболу, позволит сделать праздник»

Теги Спартак премьер-лига Россия товарищеские матчи (прочее) Гильермо Абаскаль Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов рассказал о планах Медиалиги организовать матч со «Спартаком».

«Мы со «Спартаком» в диалоге по поводу организации большого и яркого матча на их стадионе с участием игроков и легенд клуба. Очень надеемся, что в ближайшее время выйдем с анонсом этого мероприятия.

Надеемся, что отсутствие человека, который был не очень лоялен к развитию медиафутбольной индустрии, позволит нам вместе со «Спартаком» сделать яркий праздник для болельщиков», – сказал президент Winline Медиалиги.

«Абаскаль не переносит медиафутбол. Я никогда так не топил за отставку в «Спартаке», Черчесов или Карпин с радостью сыграют с медиакомандой». Осипов о Кубке РПЛ

Отставка Абаскаля осчастливит Медиалигу

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8 комментариев
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Бред,зачем он нужен это медиа футбол для профессиионалоаюв
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Надеюсь, найдутся адекватные люди в руководстве, которые не позволят принимать участие команде в этом цирке
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не удивлюсь, что ради этого цирка и сливали Абаскаля. Соболев и Джикия особо этого и не скрывают
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Зачем в это медиадерьмо наступать?
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+2
Ответ gusilebedi
Вот сейчас бы фанатам акцию провести против , а не этот псевдо протест против фан айди .
Можно поподробнее про "псевдо" протест?
+3
-1
+2
Вот сейчас бы фанатам акцию провести против , а не этот псевдо протест против фан айди .
+6
-5
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Зачем футболистам играть с неадекватами?
+1
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Хорошая идея, клубы одного уровня.
+5
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