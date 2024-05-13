«Можно замахнуться на 30 тысяч зрителей и побить все рекорды медиафутбола». Осипов о планах на финал МФЛ

Теги Лужники премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) Cтадион Краснодар стадионы календарь Winline Медиалига Николай Осипов календарь Медиафутбол

Николай Осипов рассказал, от чего зависит выбор места проведения финала Медиалиги.

– Уже известно, где пройдет финал МФЛ?

– Пока держим в секрете. Планы спутал старт РПЛ, потому что сезон у них начнется 20 июля, а мы на эту дату планируем финал. Многие стадионы, с кем у нас были договоренности, в подвешенном состоянии. Если же начнут 27 июля, нам будет проще с определением места проведения финала.

Не факт, что это будет Москва. Сейчас нам нужно дождаться информации о старте сезона РПЛ. Краснодар, Питер, «Лужники» могут стать стадионами, где пройдут первые матчи сезона Премьер-лиги. Ни «Зенит», ни «Краснодар» не разрешат нам провести финал за день до своих матчей.

– Если пофантазировать, что финал пройдет в «Лужниках», сколько людей, на ваш взгляд, придет на этот матч?

– Зная то, что мы готовим на финал, думаю, можно было бы замахнуться на 30 тысяч зрителей и побить все рекорды медиафутбола, – заявил глава Winline МФЛ корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

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