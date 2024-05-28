Константин Генич: «Я бы отдал все – дом, машину и работу, чтобы Кроос играл за команду «Матч ТВ»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Тони Кроос Константин Генич Winline Медиалига ФК Матч ТВ Медиафутбол

Константин Генич высказался о том, что Тони Кроос завершает карьеру.

«То, что сделал Тони Кроос [объявил о завершении карьеры] – не иначе, как шок. 34 года, идеальная форма, идеальное понимание игры, идеальная модель в любой команде.

И сказать в 34, что заканчиваешь, потому что хотел закончить на пике... Это, пожалуй, самое шокирующее на данный момент, что могло произойти в европейском футболе.

Я смотрю на Модрича, который пыхтит, остается, продлевается. И Тони Кроос... Красавелла!

Я бы все отдал – дом, машину и работу, чтобы Тони Кроос приехал играть за команду «Матч ТВ», – сказал комментатор и главный тренер ФК «Матч ТВ».

Материалы по теме

40 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Балабол)
+89
-1
+88
Ответ fussballer
Балабол)
Да он и ставки видимо так же делает, лудоман)
+28
-1
+27
Кроос давно мечтал о доме в МО, с семьей на шашлыки, чтобы ездить
+27
-1
+26
Балабол
+14
-1
+13
пацаны давайте все скинемся на гонорар Кроосу, зато больше никогда не услышим Генича
+11
-1
+10
То есть Гиенычу где будет жить семья и на чём возить детей по барабану?
+8
0
+8
Ответ fussballer
Балабол)
... ты меня называлаааа.
+6
0
+6
Ты уже отдал как-то букмекерам деньги. "Лучший" комментатор сезона.
+6
0
+6
Что плохого ему сделал Кросс ?
+6
0
+6
Генич днище пробивает с каждой фразой. Позорник
+4
0
+4
Ломки очередные
+2
0
+2
Легко так говорить, зная что этого делать не придётся)
+2
0
+2
Ну дом и машину лучше оставь, а вот насчёт работы лучше действительно отдай.
+2
0
+2
просто отдайся
+2
0
+2
и жену
+1
0
+1
Я бы тоже отдал за это дом, машину и работу Генича.
+1
0
+1
Что не обещать, когда отдавать не придётся, - хоть жену. ;)
+1
0
+1
"Но вместо этого отдал все на ставки"
+1
0
+1
Антон, ну ради прикола на одну игру, пожалуйста)
+1
0
+1
больной человек, ей богу
+1
0
+1
Комментировать не мешки ворочать.
+1
0
+1
Балабол на букву П
+1
0
+1
На словах Лев Толстой …
+1
0
+1
Пустослов...
0
0
0
Ответ Дмитрий Шиянов
Генич днище пробивает с каждой фразой. Позорник
что такого он сказал?
0
0
0
Карина впишется в такую тему
0
0
0
Что-то мне кажется, Кроосу предлагали и работу на год-другой в не самом плохом клубе мираи гонорар в десятки раз больше(служебная BMW положена тоже) - но он всё-равно отказался.
0
0
0
Раскукарекался павлин. На последнем эфире МатчТВ в дырявых носках сидел.
0
0
0
Жену предложи, может прилетит, щедрый комментаторик- лицемер.
0
0
0
Константин Генич: «Я бы отдал все – дом, машину и работу, чтобы поставить ставочку у лучшего и самого надежного букмекера, ссылочка в описании"
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий