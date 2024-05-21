Анчелотти убеждал Крооса не завершать карьеру – тренер «Реала» не видел у немца признаков спада. В следующем сезоне в центре полузащиты будет играть Беллингем

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Тони Кроос Джуд Беллингем Футбол

Карло Анчелотти пытался убедить Тони Крооса остаться в «Реале».

Сегодня полузащитник «Реала» и сборной Германии объявил, что завершит карьеру после Евро-2024. 

По данным Marca, Анчелотти говорил Кроосу и руководству «Реала», что хочет видеть немца в команде в следующем сезоне. Главный тренер мадридского клуба не замечал каких-либо признаков спада полузащитника. Утверждается, что в последние несколько дней Анчелотти время от времени вслух выражал желание «оставить хотя бы одного  игрока», говоря о Кроосе и Модриче.

Ожидается, что в следующем сезоне Джуд Беллингем, которого Анчелотти планировал задействовать в центре полузащиты, возьмет на себя часть функций Крооса. На данный момент «Реал» планирует заменить немецкого полузащитника за счет имеющихся игроков, однако новые подписания по-прежнему не исключены.

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32 комментария
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Надеюсь мы увидим Тони в клубной структуре Реала в будущем
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+24
Он вроде сказал ещё, что не хочет становиться игроком, который выходит со скамейки. Думаю для него это было одним из ключевых моментов. Не хочет быть тем, кем стал Модрич в этом сезоне
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+14
Уход Кросса это потеря потерь, такому игроку и бегать не надо, чисто интеллектом ещё бы 3 года вывозил точно.
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+9
Ответ Netto Brutto
Комментарий скрыт
Размер черепа какой должен быть, не подскажешь?
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Куда позвонить? Я тоже хочу его отговорить
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Шанс для Гюлера и Браима побороться за место в основе.🤔
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Ответ <Inter>
Он вроде сказал ещё, что не хочет становиться игроком, который выходит со скамейки. Думаю для него это было одним из ключевых моментов. Не хочет быть тем, кем стал Модрич в этом сезоне
Так и есть. Тони хотел уйти на пике, что, собственно, и сделал. Команде нельзя вечно надеяться на гениального ветерана, нужно двигаться дальше и учиться играть без Тони. Реал пережил уход Роналду, Рамоса, Каземиро и Бензема.
+2
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Кроос сьедал Белингема.
+1
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Ответ Всеволод Бобров
Факт, чёрные только за счет физухи решают, понимания игры мало
Скажи об этом Клоду Макелеле или Нголо Канте).
+1
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Ответ Netto Brutto
Комментарий скрыт
Коменты на спортсе должны писать с айкю минимум 90. Коменты с айкю пониже убьют спортс.
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Ответ benjamin franklin
Надеюсь мы увидим Тони в клубной структуре Реала в будущем
Или тренером
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Ответ Amalfitano
Прошлым летом казалось, что у Реала перебор с полузащитниками. Этим летом может так оказаться, что их не хватает.)) Но клуб по любому работал на упреждение когда покупал Тчуамени и Камавингу. И они молодцы. Вот интересно кого они еще купят для основы. Вот прям очевидных кандидатов с такими же навыками как у Тони не так много.
На рынке нет такого игрока, как Тони. В полузащиту не будет подписаний. В 2025 подпишут Вирца. А пока достаточно полузащитников на три позиции - Феде, Джуд, Кама, Тчуамени, Модрич и Гюлер.
Браим не сможет сыграть восьмёрку. Он явно будет играть в атаке. А вот в Арду я верю. Думаю, что именно в центре его и будут наигрывать. Он сможет стать 1-2 запасным.
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Ответ <Inter>
в атаке нужно уместить Винисиуса, Родриго, Мбаппе и Эндрика. При чем Мбаппе и Вини любят играть без замен
Эндрик будет скамеечником, ну очевидно, что там есть большой талант, но он не будет играть никогда в основе при здоровых других опциях. Родриго и Виниус, а также Браим и жадный черепах - все игроки левого фланга, им всем там лучше всего играется. Беллингем же играет по всей ширине и лучше всего наверное в центре, но не суть. Зачем его отодвигать от атаки, если он там хорош и у него нет там конкурентов в его зоне?
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Ответ <Inter>
в атаке нужно уместить Винисиуса, Родриго, Мбаппе и Эндрика. При чем Мбаппе и Вини любят играть без замен
Это всё красиво, но на позиции Джуда должен играть тот кто умеет отрабатывать в защите, а не всякие Винни или Мбаппе.
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Ответ Amalfitano
А на месте Джуда кто играть будет? И что будет если травма или дисква?
в атаке нужно уместить Винисиуса, Родриго, Мбаппе и Эндрика. При чем Мбаппе и Вини любят играть без замен
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Ответ <Inter>
Так есть ещё Джуд, который будет играть глубже. Карло перестроит полузащиту под новый лад
А на месте Джуда кто играть будет? И что будет если травма или дисква?
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Ответ CCCP{{BOOM}}
Комментарий удален пользователем
С 2018 по 2021 много чего выиграли ?
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Ответ Amalfitano
Браим да. Гюрлер это игрок по типу Себальоса только намного нежнее. Я сильно сомневаюсь, что турок будет долгое время играть на высоком уровне в сильных чемпионатах. Парень играет только на чистых мячах и только в атаку. Обороняться не умеет и не может. Ну а остальные это игроки основы. Кроме уже Модрича. Так что маловато будет. По любому нужен еще один полузащитник. Может это будет Фофана из Монако.
Так есть ещё Джуд, который будет играть глубже. Карло перестроит полузащиту под новый лад
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Ответ Amalfitano
Прошлым летом казалось, что у Реала перебор с полузащитниками. Этим летом может так оказаться, что их не хватает.)) Но клуб по любому работал на упреждение когда покупал Тчуамени и Камавингу. И они молодцы. Вот интересно кого они еще купят для основы. Вот прям очевидных кандидатов с такими же навыками как у Тони не так много.
Мне кажется, что не будут искать замену. Тчуамени, Вальверде, Камавинга, Браим, Модрич и Гюлер отличный набор полузащитников
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Ответ madaev
С 2018 по 2021 много чего выиграли ?
он не прав, и с ходу удалил свой комментарий
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Ответ s_kapa
Размер черепа какой должен быть, не подскажешь?
Скажи это Макелеле, Канте, Ессьену, Погба на пике. Что за чушь ты придумал? Дискриминация и рассизм
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Ответ Men77
Кстати соглашусь с тобой, более того, я считаю, что после ухода Крооса и Модрича Реалу тяжело будет ЛЧ выигрывать. Все эти Белингемы, Винисиусы, Мбаппе безумно талантливые, но нет в них какой то монолитности что ли.
Беллингем вполне зрелый, остальные да, не глыбы, но это поколение другое.
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Просто хотел уйти в прайме. Кроос не раз предупреждал об этом. Думаю, что в прошлом году Тони не стал завершать карьеру из-за провальных командных результатов, а сейчас чемпионат уже выигран и теперь остался лишь финал ЛЧ. Это красиво, он даже здесь все продумал
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Тони заслужил. Реализовался по полной. Хотя, как помню, еще во времена Баварии вроде как темной лошадкой был. Все выиграл, себя показал, самое время кайфовать на футбольной пенсии.
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Так никто вообще-то не замечал никакого спада, тут вопрос скорее всего в том, что ну суперсезон выдал Реал и Кроос+домашний Евро, очень всё удачно сложилось. И очень тяжело после такого пикового сезона ещё раз уже в 35 попытаться взобраться на такую же вершину психологически и заканчивать после менее удачного сезона откровенно мало кому хочется.
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Значит Виртц будет в Реале 100% через сезон если МС не перехватит, думаю с Алонсо придет.
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Комментарий удален пользователем
Эх, Тони. Как мы к тебе привыкли. Хотелось бы тебя в будущем увидеть тренером!
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Прошлым летом казалось, что у Реала перебор с полузащитниками. Этим летом может так оказаться, что их не хватает.)) Но клуб по любому работал на упреждение когда покупал Тчуамени и Камавингу. И они молодцы. Вот интересно кого они еще купят для основы. Вот прям очевидных кандидатов с такими же навыками как у Тони не так много.
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