Анчелотти убеждал Крооса не завершать карьеру – тренер «Реала» не видел у немца признаков спада. В следующем сезоне в центре полузащиты будет играть Беллингем

Карло Анчелотти пытался убедить Тони Крооса остаться в «Реале».

Сегодня полузащитник «Реала» и сборной Германии объявил, что завершит карьеру после Евро-2024.

По данным Marca, Анчелотти говорил и руководству « », что хочет видеть немца в команде в следующем сезоне. Главный тренер мадридского клуба не замечал каких-либо признаков спада полузащитника. Утверждается, что в последние несколько дней Анчелотти время от времени вслух выражал желание «оставить хотя бы одного игрока», говоря о Кроосе и .

Ожидается, что в следующем сезоне , которого планировал задействовать в центре полузащиты, возьмет на себя часть функций Крооса. На данный момент «Реал» планирует заменить немецкого полузащитника за счет имеющихся игроков, однако новые подписания по-прежнему не исключены.

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