Анчелотти убеждал Крооса не завершать карьеру – тренер «Реала» не видел у немца признаков спада. В следующем сезоне в центре полузащиты будет играть Беллингем
Карло Анчелотти пытался убедить Тони Крооса остаться в «Реале».
Сегодня полузащитник «Реала» и сборной Германии объявил, что завершит карьеру после Евро-2024.
По данным Marca, Анчелотти говорил Кроосу и руководству «Реала», что хочет видеть немца в команде в следующем сезоне. Главный тренер мадридского клуба не замечал каких-либо признаков спада полузащитника. Утверждается, что в последние несколько дней Анчелотти время от времени вслух выражал желание «оставить хотя бы одного игрока», говоря о Кроосе и Модриче.
Ожидается, что в следующем сезоне Джуд Беллингем, которого Анчелотти планировал задействовать в центре полузащиты, возьмет на себя часть функций Крооса. На данный момент «Реал» планирует заменить немецкого полузащитника за счет имеющихся игроков, однако новые подписания по-прежнему не исключены.
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Браим не сможет сыграть восьмёрку. Он явно будет играть в атаке. А вот в Арду я верю. Думаю, что именно в центре его и будут наигрывать. Он сможет стать 1-2 запасным.