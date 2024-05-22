Кроос решил завершить карьеру около 10 дней назад и сообщил лишь близким. Модрич – единственный игрок «Реала», с кем Тони обсуждал это (Relevo)

Решение Тони Крооса завершить карьеру стало неожиданностью для игроков «Реала».

Вчера немецкий полузащитник объявил о завершении карьеры после Евро-2024.

По информации Relevo, Кроос решил, что завершит карьеру, около десяти дней назад. Тони сообщил об этом лишь своему ближайшему окружению, поскольку не хотел преждевременной утечки информации.

Единственным игроком «Реала», которому Кроос сообщил о своем уходе заранее, был – отмечается, что футболисты поддерживали друг друга, поскольку хорват сам сталкивался с похожей ситуацией.

и тренерский штаб «Реала» узнали о предстоящем уходе Крооса за несколько часов до официального объявления.

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