Кроос решил завершить карьеру около 10 дней назад и сообщил лишь близким. Модрич – единственный игрок «Реала», с кем Тони обсуждал это (Relevo)

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Тони Кроос Футбол

Решение Тони Крооса завершить карьеру стало неожиданностью для игроков «Реала».

Вчера немецкий полузащитник объявил о завершении карьеры после Евро-2024.

По информации Relevo, Кроос решил, что завершит карьеру, около десяти дней назад. Тони сообщил об этом лишь своему ближайшему окружению, поскольку не хотел преждевременной утечки информации.

Единственным игроком «Реала», которому Кроос сообщил о своем уходе заранее, был Лука Модрич – отмечается, что футболисты поддерживали друг друга, поскольку хорват сам сталкивался с похожей ситуацией.

Карло Анчелотти и тренерский штаб «Реала» узнали о предстоящем уходе Крооса за несколько часов до официального объявления.

Модрич – Кроосу: «Легенда. Было честью делить с тобой центр поля «Реала». Ты выиграл все, но осталось еще кое-что. Вместе за 15-й ЛЧ»

«Сегодня ужасный день для футбола». Как в «Реале» реагируют на уход Крооса 🤍

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41 комментарий
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Модрич не только прекрасный партнер, но и близкий друг Тони. Поэтому даже неудивительно, что именно с ним он обсудил.
+58
-5
+53
Я уже привык, что каждое лето уходит легенда клуба. Роналду, Варан, Рамос, Иско, Марсело, Бэйл, Каземиро, Бензема, Кроос - я благодарен каждому из них. Эти парни ознаменовали один из 2-3 лучших периодов в истории клуба. Они ещё и воспитали молодёжь, которая сейчас выигрывает титулы. Я не плачу, а радуюсь, потому что видел игру таких выдающихся футболистов. Уход легенд из клуба - это часть цикла любой команды.
+33
-2
+31
Ответ corazon blanco
Модрич не только прекрасный партнер, но и близкий друг Тони. Поэтому даже неудивительно, что именно с ним он обсудил.
Как же я надеялся на еще один год контракта, еще год наслаждения его игрой:(
+31
-2
+29
Немецкий расчет. Еще 5-6 лет назад говорил что если уйдет, то сделает это на пике и он это сделал. "Таких игроков как Кроос больше не делают"©
+17
-4
+13
Ответ gnh6zkspng
💩🤡
Отбитость местных веток Мадрида -- это сюр какой-то))
Комментарий Алонсо про то,что про Месси никто не вспомнит после окончания карьеры , в отличии от Крооса , идет вторым по заплюсованности с рейтингом +16😂
+11
-5
+6
Наверное, уже перебор с новостями на эту тему. Успешный спортсмен завершает великую карьеру на пике славы ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ.

А ощущение, будто кто-то умер.
+4
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+4
Ну уж год на таком же высочайшем уровне мог спокойно поиграть. Но уходит красиво и достойно.
+4
0
+4
Хватит разбивать мое сердце💔
+6
-2
+4
Уходит красиво, хотя еще мог бы играть на высоком уровне года два. Но это вам не чупи который сначала заявляет, потом передумает))
+6
-3
+3
Смотрю футбол с ЧМ98 и скажу, что сильнее полузащитника чем Кроос, я не видел. Просто гениальный футболист.
+5
-3
+2
Месси карьеру закончит никто и не вспомнит о нём, а вот Кроос уйдёт это конечно жалко....
+50
-48
+2
Санта-Барбару из этого делают какую-то
+4
-2
+2
Кроос уже два последних года был в подвешенном состоянии и серьёзно сомневался ещё с момента выигрыша ЛЧ В 2022-ом, чтобы уйти на пике и не запоминаться игроком на спаде, не мучить и не пересиливать себя, не изнашивать организм попусту. Видимо, время пришло, и решение ветерана, особенно такого мастеровитого как Тони нужно уважать - он уже давно стал в Мадриде знаковой фигурой, чтобы самостоятельно принимать решения, когда уходить на покой. Одним словом, легенда.
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Говорят, что незаменимых не бывает, но Крооса будет очень не хватать Реалу!
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Тони настоящий немец!
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Ну а скем Кроосу обсуждать такие вопросы? Ну не с Винисиусом же.
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Вообще-то неожиданно - почти все остальные едут к шейхам либо в Штаты зарабатывать на спокойную старость (смайл).
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Ответ Костас Костофы
Правильно! Уходить надо на вершине. Дайте почитать новость овечкину
Если бы у Кросса стояла цель стать лучшим в истории футбола ,поиграв еще пару лет , он бы наверняка сделал это
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Ответ [Ingush]
Смотрю футбол с ЧМ98 и скажу, что сильнее полузащитника чем Кроос, я не видел. Просто гениальный футболист.
Модрич готов поспорить
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Всё правильно, с кем ему ещё обсуждать?
+4
-3
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Ответ rigobersong
Человек чести Кроос решил уйти, а подстрекала модрич остался:)) Разница великого немца и хорватского чушпана в том, что Тони не может предать свои принципы и дальше подстраиваться в угоду реала, он не хочет играть рядом с винисиусами и идти против себя:) А вот модрич будет бегать вокруг всех без своего мнения, лишь бы платили деньги на счет, хоть бы раз подошел и сказал мадридским африканцам не провоцировать трибуны, так нет будет втихую молчать, самый мерзкий тип людей, вот поэтому для меня Кроос великий игрок, он не подстраивался под других!:)) Уважение да и только!:)))
Бутсы Модрича > Барселона
+2
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0
Ответ Homelander_666
Я уже привык, что каждое лето уходит легенда клуба. Роналду, Варан, Рамос, Иско, Марсело, Бэйл, Каземиро, Бензема, Кроос - я благодарен каждому из них. Эти парни ознаменовали один из 2-3 лучших периодов в истории клуба. Они ещё и воспитали молодёжь, которая сейчас выигрывает титулы. Я не плачу, а радуюсь, потому что видел игру таких выдающихся футболистов. Уход легенд из клуба - это часть цикла любой команды.
А то что не плачешь - это молодец, ты главное держись там...
0
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Ответ ягодицы ямаля
Азар?
коэнтрау
0
0
0
Ответ Homelander_666
Я уже привык, что каждое лето уходит легенда клуба. Роналду, Варан, Рамос, Иско, Марсело, Бэйл, Каземиро, Бензема, Кроос - я благодарен каждому из них. Эти парни ознаменовали один из 2-3 лучших периодов в истории клуба. Они ещё и воспитали молодёжь, которая сейчас выигрывает титулы. Я не плачу, а радуюсь, потому что видел игру таких выдающихся футболистов. Уход легенд из клуба - это часть цикла любой команды.
Азар?
0
0
0
Ответ MADRiD_00
Как же я надеялся на еще один год контракта, еще год наслаждения его игрой:(
Я тоже
0
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Ответ corazon blanco
Модрич не только прекрасный партнер, но и близкий друг Тони. Поэтому даже неудивительно, что именно с ним он обсудил.
Тут скорее еще,что кроме Модрича его бы никто не понял...
+1
-1
0
Ответ Великий Алонсо
Месси карьеру закончит никто и не вспомнит о нём, а вот Кроос уйдёт это конечно жалко....
💩🤡
+3
-3
0
Ответ Великий Алонсо
Месси карьеру закончит никто и не вспомнит о нём, а вот Кроос уйдёт это конечно жалко....
Пока ты на сайте, про Месси не забудут, ты не дашь этому случиться
+9
-9
0
концентрау
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0
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Респект Тони за этот поступок. Ведь Модрич тоже не мог решить остаться ему или нет. После прихода Мбаппе и перехода на 4-3-3 с Тони в составе, Модрич сел бы в глубокий запас. Уверен Модрич остался именно из за ухода Кросса. Теперь будет первым игроком на замену когда надо именно улучшить полузащиту
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